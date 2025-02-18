В Україні стрімко зросла кількість фальшивих купюр: в НБУ назвали банкноту, яку підробляють найчастіше

В Україні активно працюють над тим, щоб поступово вилучати з обігу старі купюри й замінити їх новини, з покращеним захистом. В НБУ кажуть, що таким чином вдасться зменшити кількість підробок, адже купюри нового зразка підробити майже неможливо. Але поки що це лише плани, які реалізовуються дуже поступово. На те, щоб повністю замінити стару готівку знадобиться багато років. Відтак, фальшивки й надалі трапляються людям, а особливо тим, які щось продають на різноманітних онлайн-майданчиках й покупець розраховується готівкою. В НБУ сказали, що у 2024 році кількість фальшивих купюр в обігу значно зросла порівняно з попередніми роками. Також названо купюру, яку підробляють найчастіше.

В НБУ кажуть, що ситуація контрольована

В НБУ заявили, що наприкінці 2024 року статистика показала не дуже хороший результат, кількість підробок значно зросла, але загалом ситуація залишається під контролем.

“Рівень підроблення банкнот національної валюти за результатами 2024 року зазнав помірного зростання порівняно з надзвичайно низькими показниками 2022–2023 років та наблизився до значень 2021 року, що передував повномасштабному вторгненню. Водночас ситуація залишається контрольованою та не становить загрози для економіки країни”, – зазначили в НБУ.

Щодо купюр, які підробляють найчастіше, то лідирує банкнота номіналом у 500 гривень. Така купюра займає 78% з усіх підробок, які було вилучено. На другому місці купюра номіналом у 200 гривень (18%). І всі інші купюри підробляють, але у дуже незначній кількості.

Найчастіше підробляють купюри випущені до 2015 року. Ті, які випущені після 2015 року мають значно кращий рівень захисту і їх складніше підробити.