В Украине стремительно возросло количество фальшивых купюр: в НБУ назвали наиболее часто подрабатываемую банкноту

В Украине активно работают над тем, чтобы постепенно изымать из обращения старые купюры и заменить их на новые с улучшенной защитой. В НБУ говорят, что таким образом удастся снизить количество подделок, ведь купюры нового образца подработать почти невозможно. Но пока это только планы, которые реализуются очень постепенно. На то, чтобы полностью заменить старые наличные деньги потребуется много лет. Следовательно, фальшивки и дальше попадаются людям, а особенно тем, которые что-то продают на разнообразных онлайн-площадках и покупатель рассчитывается наличными. В НБУ сказали, что в 2024 году количество фальшивых купюр в обращении значительно выросло по сравнению с предыдущими годами. Также названа купюра, которую подделывают чаще всего.

В НБУ говорят, что ситуация контролируется

В НБУ заявили, что в конце 2024 г. статистика показала не очень хороший результат, количество подделок значительно возросло, но в целом ситуация остается под контролем.

“Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2024 года испытал умеренный рост по сравнению с чрезвычайно низкими показателями 2022–2023 годов и приблизился к значениям 2021 года, предшествующим полномасштабному вторжению. В то же время ситуация остается контролируемой и не представляет угрозы для экономики страны“, — заявили в НБУ.

Что касается наиболее часто подрабатываемых купюр, то лидирует банкнота номиналом в 500 гривен. Такая купюра занимает 78% из всех изъятых подделок. На втором месте купюра номиналом 200 гривен (18%). И все остальные купюры подделываются, но в очень незначительном количестве.

Чаще всего подделываются купюры выпущенные до 2015 года. Те, которые выпущены после 2015 года, имеют значительно лучший уровень защиты и их сложнее подделать.