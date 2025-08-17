Новий дорожній знак із позначкою “2+”: що він означає і чому українцям варто про нього знати?

Під час поїздок за кордон українські водії можуть зустріти незнайомі дорожні знаки. Одним із таких є синій знак із зображенням автомобіля та позначкою “2+”. Він вказує на спеціальні смуги руху, що мають особливе призначення. Знання цього знака допоможе не лише уникнути штрафів, а й ефективніше планувати маршрут у країнах, де він поширений.

Смуги для спільних поїздок: що це та де вони є?

Знак із символом “2+” (або іноді “3+”) позначає смуги, призначені для транспортних засобів із високою заповнюваністю. Це означає, що по цій смузі можуть рухатися лише автомобілі, в яких перебуває щонайменше двоє або троє людей, залежно від місцевих правил. Основна мета таких смуг — стимулювати спільні поїздки (карпулінг), що дозволяє зменшити кількість автомобілів на дорозі та, як наслідок, боротися із заторами у години пік.

Ці смуги допомагають не лише розвантажити трафік, а й зменшити рівень шкідливих викидів в атмосферу. Замість кількох авто, в яких їде по одному водієві, одна машина з пасажирами допомагає економити простір і паливо. Такий підхід є популярним у багатьох країнах Європи, а також у США та Канаді. На додаток до знака, смуги можуть бути позначені спеціальною розміткою, наприклад, білим ромбом на асфальті, що додатково вказує на їхнє особливе призначення.

Хто може користуватися смугою: правила та винятки

Право користуватися смугою для спільного руху мають не лише водії з пасажирами. Існує низка винятків, встановлених місцевою владою:

Автобуси та таксі, які перевозять людей, можуть користуватися цією смугою без обмежень по кількості пасажирів.

Мотоцикли та двоколісний транспорт, як правило, також мають право руху по цій смузі, незалежно від кількості людей на борту.

Машини екстрених служб (поліція, швидка допомога, пожежна служба), звісно, мають пріоритет і можуть користуватися будь-якою смугою для виконання завдань.

У деяких країнах доступ до цих смуг дозволено також автомобілям з низьким рівнем викидів або електричним транспортним засобам, як додатковий стимул для екологічно чистого транспорту.

Правила дії знака можуть відрізнятися: десь вони працюють цілодобово, а десь — лише у визначені години, наприклад, вранці та ввечері, коли затори найсильніші. За рух по такій смузі без належної кількості пасажирів можна отримати чималий штраф. Тому знання подібних правил — це важливий елемент підготовки до поїздок за кордон.