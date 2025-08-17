Новий дорожній знак із позначкою “2+”: що він означає і чому українцям варто про нього знати?
Під час поїздок за кордон українські водії можуть зустріти незнайомі дорожні знаки. Одним із таких є синій знак із зображенням автомобіля та позначкою “2+”. Він вказує на спеціальні смуги руху, що мають особливе призначення. Знання цього знака допоможе не лише уникнути штрафів, а й ефективніше планувати маршрут у країнах, де він поширений.
Смуги для спільних поїздок: що це та де вони є?
Знак із символом “2+” (або іноді “3+”) позначає смуги, призначені для транспортних засобів із високою заповнюваністю. Це означає, що по цій смузі можуть рухатися лише автомобілі, в яких перебуває щонайменше двоє або троє людей, залежно від місцевих правил. Основна мета таких смуг — стимулювати спільні поїздки (карпулінг), що дозволяє зменшити кількість автомобілів на дорозі та, як наслідок, боротися із заторами у години пік.
Ці смуги допомагають не лише розвантажити трафік, а й зменшити рівень шкідливих викидів в атмосферу. Замість кількох авто, в яких їде по одному водієві, одна машина з пасажирами допомагає економити простір і паливо. Такий підхід є популярним у багатьох країнах Європи, а також у США та Канаді. На додаток до знака, смуги можуть бути позначені спеціальною розміткою, наприклад, білим ромбом на асфальті, що додатково вказує на їхнє особливе призначення.
Хто може користуватися смугою: правила та винятки
Право користуватися смугою для спільного руху мають не лише водії з пасажирами. Існує низка винятків, встановлених місцевою владою:
- Автобуси та таксі, які перевозять людей, можуть користуватися цією смугою без обмежень по кількості пасажирів.
- Мотоцикли та двоколісний транспорт, як правило, також мають право руху по цій смузі, незалежно від кількості людей на борту.
- Машини екстрених служб (поліція, швидка допомога, пожежна служба), звісно, мають пріоритет і можуть користуватися будь-якою смугою для виконання завдань.
- У деяких країнах доступ до цих смуг дозволено також автомобілям з низьким рівнем викидів або електричним транспортним засобам, як додатковий стимул для екологічно чистого транспорту.
Правила дії знака можуть відрізнятися: десь вони працюють цілодобово, а десь — лише у визначені години, наприклад, вранці та ввечері, коли затори найсильніші. За рух по такій смузі без належної кількості пасажирів можна отримати чималий штраф. Тому знання подібних правил — це важливий елемент підготовки до поїздок за кордон.