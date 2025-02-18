Компанія Lifecell закриває одразу 40 тарифів: кому доведеться переходити на нові умови обслуговування?

Компанія Lifecell є доволі популярним мобільним оператором. Особливу популярність оператор отримав, коли вперше почали відключати світло. Лайфсел на той момент пропонував найбільш стабільний мобільний інтернет для мешканців багатьох областей. Також цей оператор вигідно виділявся з-поміж інших своїми дешевшими тарифними планами та їх гарним наповненням. Однак, ймовірно компанії більше не вигідно співпрацювати на таких умовах. Тож наразі у Лайфсел повідомили, що закриють аж 40 тарифних планів. Деякі зникнуть зовсім, а інші продовжать працювати, але вже на інших умовах (матимуть іншу вартість та оновлене наповнення).

Про які тарифи мова?

До переліку входить безліч тарифів: від бюджетних до доволі дорогих. Оператор вніс до списку наступні тарифні плани: “Шкільний Лайф”, “Просто Лайф 2020”, “Просто Лайф. Регіон 2020”, “Практичний”, “Пільговий”, “Залізна Двадцятка”, “Зручний”, “BiP Жара”, “BiP Жара Плюс”, “Ізі Лайф”, “Жара GO PLUS”, “Жара GO”, “ХайП”, “Жара Лайт”, “Жара Лайт 2021”, “Смарт М”, “Смарт L”, “Хітмейкер”, “Смарт Лайф, “Регіон 2020”, “БОМБА”, “Лайфхак PLATINUM”, “Platinum Лайф 2020”, “Platinum”, “Platinum 2019” з пакетами послуг “Platinum 2019” та “Platinum Plus”, “Premium” з пакетами послуг “Premium” та “Premium Exclusive”, “Platinum Лайф. Регіон 2020”, “Iнтернет БЕЗМЕЖ 2020”, “Вільний Лайф. Регіон 2020”, “Лайфхак Контракт”, “Комфорт”, “Platinum Контракт”, “Premium Contract” з пакетами послуг “Premium” та “Premium Exclusive”, “Ґаджет 2020” з пакетами послуг “Смарт 2020”, “Планшет 2020”, “Роутер 2020”, “Роутер Плюс 2020”, “4 Безліміти”, “Смарт Лайф 2020”, “Інтернет Жара”, “Iнтернет БЕЗМЕЖ”, “Вільний Лайф 2020”, “Лайфхак”, “Свобода Плюс” з пакетами послуг “XS”, “S”, “M”, “L”.

“У період з 17-го лютого 2025 року по 20-те березня 2025 року деякі тарифні плани будуть закриватися. Починаючи з 10 лютого 2025 року абоненти будуть повідомлятися в SMS щодо початку їх обслуговування на умовах нових тарифних планів“, – заявили у компанії.

Клієнти компанії не надто задоволені таким рішенням

Люди вже починають обурюватися, адже кажуть, що їм приходять повідомлення про те, що тариф можна змінити лише на значно дорожчий і загалом пропонують дуже мало варіантів: максимум 2-3.