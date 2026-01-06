lifecell гарантує незмінну ціну тарифів на два роки: умови нової акції

Мобільний оператор lifecell запустив акцію «сТОП-ціна на 2 роки», яка дозволяє зафіксувати вартість послуг зв’язку на тривалий термін. Скористатися пропозицією можуть абоненти, які перенесуть свій номер до мережі lifecell (послуга MNP) у період з 15 грудня 2025 року до 15 лютого 2026 року. Для учасників акції ціна обраного тарифу залишиться незмінною до 15 лютого 2028 року.

В акції беруть участь два тарифні плани:

«Максі» (190 грн/4 тижні): Включає безлімітний інтернет (після використання 50 ГБ швидкість знижується до 1 Мбіт/с), 10 ГБ у роумінгу (ЄС), а також подвійний пакет хвилин на інші мережі — 750+750 хв (за умови своєчасної оплати).

Включає безлімітний інтернет (після використання 50 ГБ швидкість знижується до 1 Мбіт/с), 10 ГБ у роумінгу (ЄС), а також подвійний пакет хвилин на інші мережі — 750+750 хв (за умови своєчасної оплати). «Мега» (350 грн/4 тижні): Пропонує розширені можливості — безлімітний інтернет (поріг швидкості — після 100 ГБ), 17 ГБ у роумінгу та 1000+1000 хвилин на інші мережі. Також у цей пакет входить доступ до lifecell TV.

Оператор наголошує, що повний обсяг послуг (зокрема подвійні хвилини та безлімітний інтернет у тарифі «Максі») надається за умови своєчасної оплати пакету послуг.

Варто зазначити, що lifecell залишається лідером за кількістю залучених абонентів через MNP. Наразі до мережі «жовтих» перейшли майже 845 тисяч користувачів, що становить понад 70% від усіх перенесень номерів в Україні.