1 копійка на 14 днів: lifecell знизив ціну на свої тарифи для частини українців

Нещодавно Lifecell оновив правила користування деякими послугами, запровадивши нові можливості, які дозволяють абонентам “підвішувати” хвилини та гігабайти за допомогою послуги “Хом’як” та отримувати доступ до детальної аналітики своїх благодійних внесків.

Нові можливості для абонентів Lifecell

Абоненти Lifecell отримали доступ до двох нових опцій в рамках акції “Подвійно благодійно”:

інтеграції з послугою «Хом’як»; доступ до аналітики акції «Подвійно Добродійно» — «Добро в цифрах».

Послуга “Хом’як” дозволяє абонентам перенести невикористані гігабайти та хвилини на наступний місяць за невелику плату. Однак, якщо абонент не бажає переносити залишок коштів, він може подарувати свій пакет послуг іншим, розмістивши оголошення на дошці допомоги “Подвійно добродійно”. Ця послуга пропонується за різними ціновими категоріями:

2 ГБ за 15 грн

3 ГБ та 50 хвилин на всі номери в Україні за 20 грн

5 ГБ та 100 хвилин на всі номери по Україні за 35 грн.

Lifecell подвоює подаровані хвилини та гігабайти. Кожен нужденний, який також є абонентом lifecell і має на рахунку менше 50 грн, може скористатися цією допомогою, зайшовши на сайт lifecell та оформивши пакет всього за 1 копійку. Такою підтримкою можна скористатися до двох разів протягом 28 днів.

Наприклад, якщо абонент пожертвує 5 ГБ та 100 хвилин, lifecell подвоює цю суму, надаючи 10 ГБ та 200 хвилин іншим нужденним.

Щоб скористатися послугою “Хом’як” для роздачі хвилин та гігабайтів, абоненти можуть набрати *199#. Більш детальна інформація доступна на сайті s.lifecell.ua/homiak або за безкоштовним номером 990.