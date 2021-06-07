Стільниковий оператор «lifecell» запустив найдешевший тарифний план за сущі копійки

Щоб мати змогу конкурувати з «Київстар», який постійно пропонує цікаві акції, стільниковий оператор «lifecell» запустив найдешевший тарифний план за сущі копійкі.





Переваги тарифу

Вигідна пропозиція від «Лайфу» коштує 50 гривень на чотирі тижні. Заплативши таку суму абонент отримає:

Необмежений Інтернет

Можливість безкоштовної роздачі трафіку Інтернету за допомогою гаджетів

Необмежену кількість дзвінків всередині мережі lifecell

250 хвилин на дзвінки на номери інших мобільних операторів в Україні

Спеціальну ціні для персоніфікованих абонентів та клієнтів, що користувалися опцію перенесення номеру

Незмінну ціну до 31 серпня 2021 року.

Цікаво, що сам пакет зветься «Без Меж» і вартість кожного дня користування складає 1,79 гривень.

Особливості підключення

Тариф «Без Меж» можна підключити, виконуючи наступні кроки:

Придбати пакет «Інтернет Без Меж» або пакет «Универсальний» в профільних магазинах

Активувати сім-карту шляхом дзвінка на будь-який український номер або перейти на сайт компанії

Перший пакет послуг, що надається після підключення, коштує стільки, скільки й сам стартовий пакет.

Власникам пакету «Універсальний» щоб активувати пакет «Інтернет Без Меж» треба з’язатись з консультантом наступними засобами:

Увійти до особистого кабінету на поталі my.lifecell.ua

Ввести комбінацію символів *747#

Побувати на сторінці s.lifecell.ua/sp

Зателефонувати за безкоштовним номером 5433

Також при наявності заборгованості на рахунку перехід на цей або інший тарифний план недоступний

Раніше стало відомо, що «lifecell» запустив акційну пропозицію «Оце номер» для абонентів, які вирішили скористатися переносом свого номера на «Лайф». Згідно з умовами схеми, користувачам до кінця поточного року будуть нараховуватися додаткові хвилини та інтернет-трафік.