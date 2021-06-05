Стільниковий оператор «lifecell» запустив приголомшливий тарифний план, у якого абсолютно немає рівних

Популярний український стільниковий оператор «lifecell» вирішив знову порадувати клієнтів. Компанія запустила приголомшливий тарифний план, у якого абсолютно немає рівних.
Головні переваги нового пакету від «lifecell»:
- Безлімітний Інтернет
- Можливість безкоштовної роздачі Інтернету за допомогою гаджетів
- Абонентам надається 1500 хвилин для дзвінків на всі номери по Україні. Тобто можна дзвонити як на «Лайф», так і на номери інших мобільних операторів, а також на стаціонарні номери. Але коли ці хвилини закінчаться, абоненту нараховується безліміт.
- Абоненти, що зареєстровані в мережі та абоненти, що перенесли номер, можуть отримати спеціальну ціну.
- Абоненти можуть скористатись акціями та бонусами від торгової марки Fishka.
- На тарифному плані доступна технологія eSim.
Цікаво, що за такі умови абоненти мають сплачувати лише 150 гривень за чотири тижні.
Для активації цього тарифного плану новим абонентам потрібно:
- Завітати у фірмові магазини lifecell або замовити в інтернет-магазині «Лайфу» стартові пакети «Вільний Лайф» та «Універсальний».
- Активувати SIM-картку. Для цього потрібно зателефонувати на будь-який український номер або перейти на веб-сторінку.
Цікаво, що придбавши новий пакет, не потрібно платити 150 грн для того, щоби умови були прийняті – вартість чотирьох тижнів включена в вартість пакету.
Українцям, які стали власниками пакету «Універсальний», потрібно підключити тариф «Вільний Лайф» зручним способом:
- Зайти на персональну сторінку на my.lifecell.com
- Набрати спеціальний код *141#
- Скористуватись сторінкою s.lifecell.ua/sp
- Зателефонувати за безкоштовним номером 5433.
Виходить, що за 150 грн абоненти «lifecell» отримують дуже цікавий тарифний план, який передбачає умови, яким немає рівних в Україні. Власники цього тарифу зможуть скористатись безлімітним Інтернетом та 1 500 хвилинами на дзвінки на номери «Лайф», інших операторів та номери стаціонарних телефонів.
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