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Стільниковий оператор «lifecell» запустив приголомшливий тарифний план, у якого абсолютно немає рівних

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Популярний український стільниковий оператор «lifecell» вирішив знову порадувати клієнтів.  Компанія запустила приголомшливий тарифний план, у якого абсолютно немає рівних.


Головні переваги нового пакету від «lifecell»:

  • Безлімітний Інтернет
  • Можливість безкоштовної роздачі Інтернету за допомогою гаджетів
  • Абонентам надається 1500 хвилин для дзвінків на всі номери по Україні. Тобто можна дзвонити як на «Лайф», так і на номери інших мобільних операторів, а також на стаціонарні номери. Але коли ці хвилини закінчаться, абоненту нараховується безліміт.
  • Абоненти, що зареєстровані в мережі та абоненти, що перенесли номер, можуть отримати спеціальну ціну.
  • Абоненти можуть скористатись акціями та бонусами від торгової марки Fishka.
  • На тарифному плані доступна технологія eSim.

Цікаво, що за такі умови абоненти мають сплачувати лише 150 гривень за чотири тижні.

Для активації цього тарифного плану новим абонентам потрібно:

  • Завітати у фірмові магазини lifecell або замовити в інтернет-магазині «Лайфу» стартові пакети «Вільний Лайф» та «Універсальний».
  • Активувати SIM-картку. Для цього потрібно зателефонувати на будь-який український номер або перейти на веб-сторінку.

Цікаво, що придбавши новий пакет, не потрібно платити 150 грн для того, щоби умови були прийняті – вартість чотирьох тижнів включена в вартість пакету.

Українцям, які стали власниками пакету «Універсальний», потрібно підключити тариф «Вільний Лайф» зручним способом:

  • Зайти на персональну сторінку на my.lifecell.com
  • Набрати спеціальний код *141#
  • Скористуватись сторінкою s.lifecell.ua/sp
  • Зателефонувати за безкоштовним номером 5433.

Виходить, що за 150 грн абоненти «lifecell» отримують дуже цікавий тарифний план, який передбачає умови, яким немає рівних в Україні. Власники цього тарифу зможуть скористатись безлімітним Інтернетом та 1 500 хвилинами на дзвінки на номери «Лайф», інших операторів та номери стаціонарних телефонів.

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