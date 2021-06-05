Стільниковий оператор «lifecell» запустив приголомшливий тарифний план, у якого абсолютно немає рівних

Популярний український стільниковий оператор «lifecell» вирішив знову порадувати клієнтів. Компанія запустила приголомшливий тарифний план, у якого абсолютно немає рівних.





Головні переваги нового пакету від «lifecell»:

Безлімітний Інтернет

Можливість безкоштовної роздачі Інтернету за допомогою гаджетів

Абонентам надається 1500 хвилин для дзвінків на всі номери по Україні. Тобто можна дзвонити як на « Лайф », так і на номери інших мобільних операторів, а також на стаціонарні номери. Але коли ці хвилини закінчаться, абоненту нараховується безліміт.

Абоненти, що зареєстровані в мережі та абоненти, що перенесли номер, можуть отримати спеціальну ціну.

Абоненти можуть скористатись акціями та бонусами від торгової марки Fishka.

На тарифному плані доступна технологія eSim.

Цікаво, що за такі умови абоненти мають сплачувати лише 150 гривень за чотири тижні.

Для активації цього тарифного плану новим абонентам потрібно:

Завітати у фірмові магазини lifecell або замовити в інтернет-магазині « Лайфу » стартові пакети «Вільний Лайф » та «Універсальний».

Активувати SIM-картку. Для цього потрібно зателефонувати на будь-який український номер або перейти на веб-сторінку.

Цікаво, що придбавши новий пакет, не потрібно платити 150 грн для того, щоби умови були прийняті – вартість чотирьох тижнів включена в вартість пакету.

Українцям, які стали власниками пакету «Універсальний», потрібно підключити тариф «Вільний Лайф » зручним способом:

Зайти на персональну сторінку на my.lifecell.com

Набрати спеціальний код *141#

Скористуватись сторінкою s.lifecell.ua/sp

Зателефонувати за безкоштовним номером 5433.

Виходить, що за 150 грн абоненти «lifecell» отримують дуже цікавий тарифний план, який передбачає умови, яким немає рівних в Україні. Власники цього тарифу зможуть скористатись безлімітним Інтернетом та 1 500 хвилинами на дзвінки на номери «Лайф», інших операторів та номери стаціонарних телефонів.