lifecell дасть змогу телефонувати навіть коли не має мобільного зв’язку

Чудова новина для абонентів Lifecell. Вони зможуть здійснювати дзвінки за допомогою Wi-Fi. В умовах, коли відсутній мобільний зв’язок, для дзвінків необхідний буде лише стабільний інтернет. Відтак українці зможуть телефонувати навіть із бомбосховищ.





Як здійснювати Wi-Fi дзвінки

Щоб скористатися можливістю, абоненти Lifecell мають встановити собі USIM. Також є вимога до локації, приміщення, сховища. Там має бути Wi-Fi. Телефонні дзвінки зможуть здійснювати лише власники тих смартфонів, що підтримують функцію VoWiFi Calling. Відтепер Lifecell не лише один із найдоступніших операторів мобільного зв’язку, а й найстабільніший.

На iPhone ця функція є на телефонах 6+ та інших новіших моделях. Samsung Galaxy теж підходять для вай-фай дзвінків, але не всі. Доступними дзвінки є для власників А13 та всіх наступних серій. Відомо, що деякі моделі Xiaomi та Huawei мають таку функцію.

На щастя більшість сучасних моделей пристроїв мають таке розширення. Виробники гаджетів понад 10 років займаються інтеграцію подібних розробок у мобільні телефони. У Китаї саме такий зв’язок використовують на одному рівні із мобільним. Можливо, у майбутньому українці також будуть активно користуватись цією функцією.

Є простий спосіб дізнатись: чи є на мобільному пристрої ця важлива у воєнний час функція. Для цього необхідно перейти до налаштувань. Далі потрібно обрати розділ «налаштування мобільної мережі». Якщо там є функція VoLTE, телефон може дзвонити по інтернет-каналам. Про всяк випадок її рекомендовано завжди тримати увімкненою.

Деякі експерти радять замінити гаджет на новий, якщо VoWiFi Calling неможливо здійснювати. Під час війни важливо лишатись на зв’язку не лише із рідними, а й з ДСНС, Швидкою допомогою та іншими службами екстреного реагування.