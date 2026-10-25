lifecell зробив спеціальну пропозицію абонентам «Київстару» та Vodafone: ціна не зміниться до 2028 року

Мобільний оператор lifecell запустив акцію, яка дозволяє зафіксувати вартість тарифу «Максі» до кінця 2027 року. Скористатися пропозицією можуть як нові, так і чинні абоненти, але умови для них відрізняються.

З 14 жовтня 2026 року lifecell запровадив акцію «Стоп-ціна» для українців, які планують перейти від іншого мобільного оператора зі збереженням номера. Учасникам пропонують підключити тариф «Максі» за 270 гривень на чотири тижні з гарантією збереження цієї вартості до 31 грудня 2027 року включно.

Подати заявку на перенесення номера необхідно в період із 14 жовтня до 15 грудня 2026 року. Після переходу до lifecell абонент зберігає всі цифри свого телефонного номера, включно з кодом попереднього оператора. Завдяки цьому не потрібно змінювати контактні дані в банківських застосунках, месенджерах та інших сервісах.

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Що входить у тариф lifecell за 270 гривень

Акція поширюється на тарифний план «Максі», який передбачає мобільний інтернет, дзвінки та доступ до популярних онлайн-сервісів. За умовами оператора, абоненти отримують 25 ГБ інтернету або можуть скористатися пропозицією «Мега безліміт» за своєчасну оплату пакета. У межах останньої перші 50 ГБ надаються без обмеження швидкості.

Також користувачам доступні 13 ГБ інтернету в країнах Європейського Союзу без додаткової плати. Для дзвінків передбачено 750 хвилин на номери інших операторів України та ще 750 хвилин за умови своєчасної оплати. Розмови всередині мережі lifecell залишаються безлімітними.

Окремою перевагою тарифу є безлімітний доступ до популярних застосунків в Україні. Серед них YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger та X. Для такого трафіку також діє умова щодо перших 50 ГБ без обмеження швидкості.

Таким чином, абоненти, які встигнуть перенести номер у визначений період, зможуть користуватися тарифом за фіксованою вартістю протягом усього 2027 року.

Що пропонують чинним абонентам lifecell

Для користувачів, які вже обслуговуються в мережі lifecell, оператор підготував окрему акцію під назвою «Ціна на гарантії». Вона також діє з 14 жовтня до 15 грудня 2026 року та дозволяє зафіксувати вартість тарифу «Максі» до кінця 2027 року.

Однак у цьому випадку передбачена додаткова плата за участь. Її розмір дорівнює поточній вартості чотиритижневого пакета послуг абонента. Цей платіж не зараховується як оплата наступного пакета, а стягується окремо.

Крім того, для збереження гарантованої ціни чинним абонентам необхідно своєчасно оплачувати кожен наступний пакет послуг до завершення 2027 року.

У lifecell також нагадали, що перенесення номера від іншого оператора за процедурою MNP зазвичай займає один робочий день. Подати заявку можна онлайн на сайті оператора, за допомогою застосунку «Дія» або у фірмовому магазині.

За інформацією компанії, від початку роботи послуги MNP до мережі lifecell перейшли понад мільйон абонентів інших операторів. Це майже дві третини всіх номерів, перенесених в Україні за відповідною процедурою.