lifecell подготовил специальное предложение для абонентов «Киевстара» и Vodafone: цена не изменится до 2028 года

Мобильный оператор lifecell запустил акцию, позволяющую зафиксировать стоимость тарифа «Макси» до конца 2027 года. Воспользоваться предложением могут как новые, так и действующие абоненты, но условия для них различаются.

С 14 октября 2026 года lifecell запустил акцию «Стоп-цена» для украинцев, планирующих перейти от другого мобильного оператора с сохранением номера. Участникам предлагается подключить тариф «Макси» за 270 гривен на четыре недели с гарантией сохранения этой стоимости до 31 декабря 2027 года включительно.

Подать заявку на перенос номера необходимо в период с 14 октября по 15 декабря 2026 года. После перехода на lifecell абонент сохраняет все цифры своего телефонного номера, включая код предыдущего оператора. Благодаря этому не нужно менять контактные данные в банковских приложениях, мессенджерах и других сервисах.

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Что входит в тариф lifecell за 270 гривен

Акция распространяется на тарифный план «Макси», который включает мобильный интернет, звонки и доступ к популярным онлайн-сервисам. По условиям оператора, абоненты получают 25 ГБ интернета или могут воспользоваться предложением «Мега безлимит» при своевременной оплате пакета. В рамках последнего первые 50 ГБ предоставляются без ограничения скорости.

Также пользователям доступно 13 ГБ интернета в странах Европейского Союза без дополнительной платы. Для звонков предусмотрено 750 минут на номера других операторов Украины и ещё 750 минут при условии своевременной оплаты. Разговоры внутри сети lifecell остаются безлимитными.

Отдельным преимуществом тарифа является безлимитный доступ к популярным приложениям в Украине. Среди них — YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger и X. Для такого трафика также действует условие: первые 50 ГБ предоставляются без ограничения скорости.

Таким образом, абоненты, которые успеют перенести номер в течение указанного периода, смогут пользоваться тарифом по фиксированной стоимости в течение всего 2027 года.

Что предлагают действующим абонентам lifecell

Для абонентов, уже пользующихся услугами сети lifecell, оператор подготовил отдельную акцию под названием «Цена с гарантией». Она также действует с 14 октября по 15 декабря 2026 года и позволяет зафиксировать стоимость тарифа «Макси» до конца 2027 года.

Однако в данном случае предусмотрена дополнительная плата за участие. Ее размер равен текущей стоимости четырехнедельного пакета услуг абонента. Данный платеж не зачисляется в качестве оплаты следующего пакета, а взимается отдельно.

Кроме того, для сохранения гарантированной цены действующим абонентам необходимо своевременно оплачивать каждый последующий пакет услуг до конца 2027 года.

В lifecell также напомнили, что перенос номера от другого оператора по процедуре MNP обычно занимает один рабочий день. Подать заявку можно онлайн на сайте оператора, через приложение «Дія» или в фирменном магазине.

По данным компании, с момента запуска услуги MNP в сеть lifecell перешли более миллиона абонентов других операторов. Это почти две трети всех номеров, перенесенных в Украине в соответствии с установленной процедурой.