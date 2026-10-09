Абоненты lifecell, использующие iPhone, почувствуют разницу. Оператор включил две новые технологии после выхода iOS 27

Владельцы iPhone, пользующиеся услугами lifecell, получили доступ к двум технологиям, которые до сих пор были доступны в сети оператора лишь для части смартфонов. После обновления до iOS 27 iPhone работают одновременно с протоколами IPv4 и IPv6, а также поддерживают голосовой кодек EVS для звонков через 4G. Об этом сообщил сам оператор.

Интернет на двух протоколах

Сеть lifecell поддерживает оба протокола одновременно, то есть работает в режиме Dual Stack, уже с января 2025 года. Теперь этой возможностью пользуются и iPhone, которые самостоятельно выбирают протокол для каждого сайта или сервиса. Ресурсы, которые до сих пор работают только по IPv4, остаются доступными, а там, где уже есть IPv6, трафик проходит через него.

Для обычного пользователя это означает, что данные автоматически проходят по оптимальному доступному маршруту. Как объясняют в lifecell, маршруты через IPv6 часто короче и эффективнее. К тому же в старом протоколе IPv4 в мире давно не хватает адресов, поэтому всё больше облачных платформ и сервисов переходят на IPv6, и смартфоны должны быть к этому готовы.

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Более четкий голос при звонках

Вторая новинка касается разговоров. Кодек EVS (Enhanced Voice Services) lifecell запустил в апреле 2025 года, и теперь он работает и на iPhone. EVS передает звук в более широкой полосе частот, поэтому голос собеседника звучит четче и естественнее. Кодек также умеет изменять битрейт и имеет режимы, которые помогают сохранить качество разговора даже при нестабильном сигнале.

Масштаб таких звонков в сети уже весьма значителен. Ежедневно lifecell фиксирует в среднем более 15 млн звонков через 4G, а обеспечивают их 5,1 млн смартфонов абонентов, то есть более 70 % всех устройств в сети.

Что нужно сделать

Отдельно ничего настраивать не нужно, достаточно обновить iPhone до iOS 27 в меню «Настройки» → «Общие» → «Обновление ПО». Новая система доступна для iPhone 11 и более новых моделей, а также для iPhone SE второго поколения и более новых, то есть для того же списка устройств, что и iOS 26. Если после обновления качество звонков не изменилось, стоит проверить в настройках сотовой связи, включены ли голосовые звонки через LTE (VoLTE).