Абоненти lifecell з iPhone почують різницю. Оператор увімкнув дві нові технології після виходу iOS 27

Власники iPhone, які користуються lifecell, отримали дві технології, що досі були доступні в мережі оператора лише для частини смартфонів. Після оновлення до iOS 27 айфони працюють одночасно з протоколами IPv4 та IPv6, а також підтримують голосовий кодек EVS для дзвінків через 4G. Про це повідомив сам оператор.

Інтернет на двох протоколах

Мережа lifecell підтримує обидва протоколи одночасно, тобто працює в режимі Dual Stack, ще з січня 2025 року. Тепер цією можливістю користуються й iPhone, які самі обирають протокол для кожного сайту чи сервісу. Ресурси, що досі працюють лише на IPv4, лишаються доступними, а там, де вже є IPv6, трафік іде через нього.

Для звичайного користувача це означає, що дані автоматично йдуть найкращим доступним шляхом. Як пояснюють в lifecell, маршрути через IPv6 часто коротші й ефективніші. До того ж старого протоколу IPv4 у світі давно бракує адрес, тож дедалі більше хмарних платформ і сервісів переходять на IPv6, і смартфони мають бути до цього готові.

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Чіткіший голос у дзвінках

Друга новинка стосується розмов. Кодек EVS (Enhanced Voice Services) lifecell запустив у квітні 2025 року, і тепер він працює й на iPhone. EVS передає звук у ширшій смузі частот, тож голос співрозмовника звучить чіткіше й природніше. Кодек також уміє змінювати бітрейт і має режими, які допомагають зберегти якість розмови навіть за нестабільного сигналу.

Масштаб таких дзвінків у мережі вже чималий. Щодня lifecell фіксує в середньому понад 15 млн дзвінків через 4G, а підтримують їх 5,1 млн смартфонів абонентів, тобто більш як 70% усіх пристроїв у мережі.

Що потрібно зробити

Окремо нічого налаштовувати не потрібно, достатньо оновити iPhone до iOS 27 у меню «Параметри» → «Загальні» → «Оновлення ПЗ». Нова система доступна для iPhone 11 і новіших моделей, а також для iPhone SE другого покоління й новіших, тобто для того самого переліку, що й iOS 26. Якщо після оновлення якість дзвінків не змінилася, варто перевірити в налаштуваннях стільникового зв’язку, чи ввімкнено голосові дзвінки через LTE (VoLTE).