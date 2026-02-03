Lifecell переманює абонентів до себе фіксацією тарифів

Мобільний оператор Lifecell оголосив про спеціальну пропозицію, що дозволяє абонентам «заморозити» вартість послуг на наступні два роки. Гарантія незмінної ціни діятиме до 15 лютого 2028 року, проте скористатися можливістю можна лише протягом найближчих двох тижнів — до 15 лютого 2026 року включно.

Умови підключення: Акція розповсюджується на українців, які перенесуть свій номер від іншого оператора до мережі Lifecell, скориставшись послугою MNP (зі збереженням коду та номера). Для таких абонентів доступні два конвергентні тарифи, що включають і мобільний зв’язок, і домашній інтернет:

«Лайфсет L» (300 грн/4 тижні): 20 ГБ мобільного інтернету, безліміт у мережі, 750 хвилин на інші номери та домашній інтернет.

20 ГБ мобільного інтернету, безліміт у мережі, 750 хвилин на інші номери та домашній інтернет. «Лайфсет XL» (500 грн/4 тижні): 50 ГБ мобільного інтернету, безліміт у мережі, 1000 хвилин на інші номери та домашній інтернет.

Як перейти: Процедура перенесення номера (MNP) займає одну добу, якщо подати заявку в робочі дні. Окрім фіксації ціни, оператор пропонує додаткові бонуси за вчасну оплату та доступ до 120 телеканалів. За час дії послуги MNP до Lifecell вже приєдналися понад 840 тисяч абонентів.