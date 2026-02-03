Honor випустила клон iPhone 17 Pro з фейковою камерою

Відомий техноблогер Маркес Браунлі (MKBHD) викрив компанію Honor у використанні муляжів у конструкції нового смартфона. Йдеться про модель Honor Power 2, яка вийшла на початку січня і зовнішнім виглядом відверто копіює дизайн iPhone 17 Pro, включаючи характерний помаранчевий колір корпусу та потрійний блок камер.

«Камера», яка не знімає: Під час огляду з’ясувалося, що третій об’єктив на задній панелі — це звичайна пластикова заглушка. Смартфон має лише два робочі сенсори: основний на 50 Мп та ультраширококутний на 5 Мп. Третє «вічко» додане виключно для візуальної схожості з флагманом Apple. Компанія Honor ніяк не прокоментувала наявність декоративного елемента, що імітує оптику.

Копіювання софту та реальна перевага: Окрім дизайну, виробник запозичив і програмні фішки. У налаштуваннях знайдено режим «прозорості», який повторює тему оформлення Liquid Glass з операційної системи iOS 26. Єдиною реальною технічною перевагою новинки, за словами блогера, став акумулятор: його ємність становить рекордні 10 080 мАг, що виправдовує назву Power 2.