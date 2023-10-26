Розкрито характеристики смартфона Redmi 13C, потенційного хіта дешевше 4 тисяч гривень

Redmi 13C прийде на зміну хітовому Redmi 12C. Гаджет отримає більш сучасний дизайн з краплеподібним вирізом під селфі-камеру у верхній частині дисплея. Але товсті рамки збережуться, таки йдеться про бюджетника з цінником у межах $100.
З чуток, апаратною основою Redmi 13C стане однокристальна система MediaTek Helio G96, яка працюватиме в парі з 4, 6 або 8 ГБ ОЗУ. Місткість накопичувача складе 128 або 256 ГБ. Автономність забезпечить батарея на 5000 мА*год із підтримкою 18-ватної провідної зарядки.
У смартфона буде 6,71-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю HD+, кадровою частотою 90 Гц і максимальною яскравістю 500 нит. Головний датчик задньої камери на 50 Мп.
Як ОС використовують не свіжу HyperOS, а MIUI 13. Забарвлення – чорне, синє, зелене.
➡Відкриваємо ❗❗Збір коштів на на МАВІК 3. Гарячі хлопці - На гарячому напрямку..😎 Як завжди є потреба в дронах..!! Сльозливого тексту не буде, самі знаєте, як це важливо..!! Віримо, Ви втомлені. Але, там нашим захисникам важче в рази. Разом до перемоги.. 🎯Ціль: 115 000 ₴ Для переказу тисність на 👉 Посилання на банку або ж номер картки 5375 4112 0962 9158 Всім здоров'я❤️
Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter