Материнські плати ASRock «вбивають» нові процесори Ryzen 9000

Користувачі форуму Reddit масово скаржаться на критичні збої в роботі комп’ютерів, побудованих на базі платформи AM5 від ASRock. Лише за останню добу з’явилося п’ять повідомлень про вихід з ладу процесорів лінійки Ryzen 9000. Проблема зачіпає як бюджетні, так і топові конфігурації.

Що відомо: Судячи зі звітів, ризику піддаються будь-які чіпи поточного покоління — від доступних Ryzen 5 до флагманських моделей із технологією 3D V-Cache.

Постраждалі процесори: Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 7 9800X3D та топовий 16-ядерний Ryzen 9 9950X3D.

Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 7 9800X3D та топовий 16-ядерний Ryzen 9 9950X3D. Проблемні материнські плати: Скарги надходять на моделі нових чіпсетів, зокрема ASRock B850 Pro-A, B850M-X, X870 PRO RS, X870E Taichi та X870E Nova WiFi.

Симптоми та наслідки: Усі постраждалі описують схожий сценарій: система просто перестає запускатися. Оновлення BIOS до останніх версій не допомагає. Найтривожніше те, що на деяких процесорах користувачі виявили чіткі сліди прогорання (термічного пошкодження) на контактах, що свідчить про серйозні проблеми з живленням або напругою. Компанія ASRock поки не надала офіційних коментарів щодо ситуації.