GeForce RTX 4090 споживатиме рекордні 700 Вт енергії

GeForce RTX 4090, топова відеокарта наступного покоління від NVIDIA, споживатиме до 700 Вт. Таким чином, рівень енергоспоживання зросте порівняно з GeForce RTX 3090 у 2 рази.





З чим це пов’язано? Із неймовірною потужністю прискорювача. Тому тим, хто планує апгрейд, слід подумати про покупку потужногоблоку живлення .

Нагадаємо, що у GeForce RTX 3090 рівень TDP дорівнює 350 Вт.

У продаж відеокарти серії GeForce RTX 40, засновані на графічних чіпах під кодовим найменуванням Ada Lovelace, мають надійти наприкінці 2022 року.

Яким буде ринок тоді, ніхто не береться передбачати. На даний момент криптовалютна лихоманка продовжується. Вартість графічних адаптерів зростає з кожним днем. Якщо Ethereum не перейде на протокол PoS з PoW і продовжить залишатися монетою, що видобувається за допомогою майнерів, наступного року GeForce RTX 4090 може перевищити вартість у 300 тисяч гривень.