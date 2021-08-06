Xiaomi побудувала зі смартфонів кіборга-термінатора (фото)

Конструкцію під назвою Mecha Fighter будували 90 днів, пише GizmoChina. Щоб все вийшло, довелося розібрати і використовувати більш 600 деталей з трьох смартфонів. Вийшло непогано.





Різні внутрішні компоненти смартфонів доходять до шиї і спускаються трохи нижче правого боку кіборга.

Термінатор зроблений за образом китайського актора Ван Бо – він особа бренду Redmi в Китаї. Створювали Mecha Fighter в якості подарунка на день народження Ван Бо.

Смартфони розбирали вручну. Перед створенням реальної фігури була зроблена її тривимірна модель на комп’ютері. Зовнішній вигляд механічної половини створювали за образом Арнольда Шварценеггера з культового «Термінатора».

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi K40 Gaming Edition – геймерська версія флагмана Redmi K40. Він оснащений 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1080 x 2400 пикселей і частотою оновлення 120 Гц. Дисплей покриває 100% кольорів з палітри DCI-P3 і підтримує HDR 10+.

Смартфон працює на базі однокристальної системою MediaTek Dimensity 1200 під управлінням Android 11 з MIUI 12.5. З плюсів – хороша система охолодження, механічні ігрові кнопки, стереодинаміками JBL і камера на 64 Мп. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт.