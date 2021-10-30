Стало відомо, для чого всередині комп’ютера є маленька батарейка і як часто її потрібно міняти

Усередині будь-якого ноутбука чи комп’ютера на материнській платі є невелика батарея. У комп’ютерних системах минулого покоління батарейка була потрібна для двох цілей: збереження налаштувань BIOS і для того, щоб правильно працював годинник.





Часи змінюються і налаштування низькорівневих систем вже мають енергонезалежну пам’ять (працюють за принципом флешки), але материнська плата має на борту невеликий елемент живлення. Навіщо він потрібен? Здебільшого, тільки для годинника — адже коли ми вимикаємо комп’ютер, він має знати час.

Як часто міняти батарею?

Як показує особистий досвід, старіші комп’ютери мали мало не вічну батарейку. Досі є парочка системних блоків початку цього століття, де встановлена ​​батарейка, напруги якої вистачає для годинника та налаштувань комп’ютера. А ось на відносно сучасних машинах батарейка може і за 3 роки підсісти. Але, швидше за все, ви цього і не помітите — якщо ПК підключений до інтернету, годинник за замовчуванням синхронізується з серверами і ніколи не відстане.

Однак, залежно від виробника та деяких інших факторів (наприклад, сучасність мат. плати), є кілька ознак батареї, що підсіла:

— Годинник може як відставати, так і йти трохи вперед або взагалі збиватися. Перевірити це можна відключивши синхронізацію часу або зайшовши в BIOS/UEFI;

— Комп’ютер може включатися з повідомленням про помилку. Наприклад, може бути написано, що система завантажилася за замовчуванням (Load Optimized Defaults або CMOS checksum error). Усіх помилок, на жаль, не перерахувати – все залежить від моделі плати. В принципі це ні на що не впливає, це повідомлення легко можна пропустити натиснувши потрібну клавішу;

— Комп’ютер часто перезавантажується сам і іноді перезавантаження неможливо зупинити (таке бувало на старих мат. платах), процеси включення та вимикання відбувається аномально. Знову ж таки, тут все залежить від виробника та віку технології. На сучасному ПК батарея, що сіла, видаватиме себе тільки збоєм годинника і то за відсутності синхронізації;

— Деякі материнські плати можуть повідомляти користувача повідомленням при старті комп’ютера про те, що батарейка втрачає напругу.

По ідеї, визначити чи сідає батарейка можна лише одним способом: витягнути та виміряти напругу.

Вона має дорівнювати 3 або трохи більше вольтам. Як правило, термін життя батареї близько 10 років, але якщо комп’ютер доглядають, то змінюють елемент живлення раз на 5 років. Проте, комп’ютерний прогрес йде вперед і часом батарейка може не встигнути сісти, як комп’ютер або ноутбук замінять.

До речі

Багато користувачів часто у нас запитують, чому виробники материнських плат не можуть поставити замість батареї невеликий акумулятор, який заряджатиметься коли комп’ютер включений. Причин тут кілька:

— Гра не вартує свічок. Комп’ютери швидко змінюються, і в цьому немає сенсу;

— За будь-яким акумулятором слід стежити. Вихід з ладу акумулятора може пошкодити материнську плату.

Висновок

Не варто переживати – навіть якщо батарейка сяде, то на комп’ютер це може не вплинути взагалі. Дуже рідко бувало, що елемент живлення, що сів, приводив до перезавантаження або серйозних помилок у системі.