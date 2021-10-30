Весілля з деревом та пиляння колоди: дивовижні шлюбні традиції та правила розлучень

Незважаючи на те, що останнім часом інститут шлюбу зазнає змін, люди, що люблять один одного в різних країнах, прагнуть зміцнити свої відносини сімейними узами. У кожній державі існують особливі весільні традиції та звичаї, які представникам інших націй видаються дуже дивовижними. Пиляти на весіллі колоду, виходити заміж за дерево – все це не жарти та розіграші, а реальні шлюбні традиції.





Вийти заміж за дерево?

У Індії широко поширена астрологія, тому є весільні традиції, які безпосередньо пов’язані з цією сферою. Вважається, що ті індіанки, які народилися під час особливого розташування Марса, яке називається Куджа Доша, виявляться вдовами після одруження. Тому таким дівчатам необхідно провести фіктивне весілля, де вони буквально виходять заміж за дерево.

Після церемонії одруження дерево зрубують, і лише після цього дівчина може без страху вийти заміж за кохану людину. Необхідний такий обряд для того, щоб обдурити долю і не спричинити лиха.

Дерево фігурує під час німецьких весільних церемоній. У Німеччині молодята прямо в весільному вбранні повинні розпиляти колоду. Вважається, що те, як злагоджено і швидко молодята впораються з цим завданням, ілюструватиме їхнє спільне життя.

Раціональний підхід до шлюбу

У Америці , в штаті Кентуккі прийнято одружуватися, попередньо пройшовши певні “сімейні курси”. На них молодятам розкривають суть сімейних відносин, взаємодій між батьками та дітьми, особливості ефективного ведення побуту. Після проходження курсу пара одержує особливий документ, “диплом”, який їм необхідно буде надати перед безпосереднім шлюбом. Крім цього, необхідно пройти медичні обстеження.

Єгипетський підхід до шлюбу також відрізняється особливою раціональністю та об’єктивністю. Перед весіллям обидві сторони, насамперед, складають докладний шлюбний договір, у якому прописують пункти, пов’язані навіть із розлученням.

Модний аспект весільного вбрання

У Африці пара, яка зв’язала себе узами шлюбу, ніколи не викидає весільні вбрання, а зберігає його у себе вдома у надійному місці. У разі розлучення, подружжя має прийти на церемонію в цих самих вбраннях. Це вважається жестом поваги у бік колишнього чоловіка, а також змушує людей задуматися, а чи справді вони хочуть розлучитися.

На Кубі вбрання нареченої може стати дорогим у прямому розумінні цього слова, бо кожен гість, який бажає потанцювати з нареченою, має за це заплатити. Грошові купюри при цьому прикріплюються прямо до тканини весільної сукні.

Гастрономічні традиції

У Південній Кореї відсутня культура весільних запрошень. Натомість існує інша альтернатива. Наречений повинен запросити на вечерю до ресторану кожного гостя, якого хотів би бачити на своєму весіллі, пригостити його та особисто висловити бажання про його присутність під час шлюбної церемонії та настійно вмовити, якщо буде потрібно.

У Норвегії існує своя гастрономічна традиція на весіллях — особливий торт, який є пірамідою з мигдальних кілець. Усередині цього кондитерського виробу завжди знаходиться сюрприз. Щоб його дістати, наречений і наречена піднімають верхнє кільце, а потім рахують, скільки інших кілець до нього прилипло. Кількість прилиплих кілець, згідно з прикметами норвежців, говорить про те, скільки дітей народиться у шлюбі.