Стало известно, какие профессии перестанут существовать в ближайшее время

Если вы еще не определились со своей будущей профориентацией, то лучше сначала прочитать исследование американского бюро статистики труда. Эксперты внимательно следят за тем что происходит и анализируют востребованность разных специальностей.





А все дело в том, что новые профессии постепенно убивают старые. Уже через 10 лет исчезнет еще 20 популярных сегодня специальностей. Поэтому всем будет полезно ориентироваться на будущие тенденции.

Работа на ближайшие 10 лет

Итак, бюро статистики Соединенных Штатов Америки утверждает, что в ТОПе востребованных профессий на ближайшее десятилетие оказались работники из сферы медицины и в смежных отраслях. И дело совершенно не в коронавирусе. Все потому что, растет количество пожилых людей на планете, они нуждаются в медицинской помощи.

Автоматизация многих рабочих процессов делает невостребованными вакансии администраторов и менеджеров. Увеличивается количество бесконтактных касс, со многими задачами прекрасно справляются нейросети. Копирайтеры, переводчики и смежные профессии уже понемногу отходят в прошлое и через 10 лет вообще не будут нужны, как и диплом о высшем образовании.

Топ профессий

Миру нужны программисты, майнеры, трейдеры, и все, кто крутится вокруг них. Не потеряет актуальности и сфера обслуживания: клининг, бьюти-мастера, повара, массажисты. Как видите, быть в топе есть шанс у каждого человека на Земле.

Также не следует забывать о вечной классике: инженеры, электрики, ведь без них весь мир будет стоять на паузе. Как говорят социологи, чтобы убить город, нужно выключить в нем электрическую энергию. В масштабе планеты эта теория тоже имеет все шансы быть реалистичной.

Педагоги и воспитатели в детских садах тоже будут востребованы. Очень малый процент взрослых людей готовы сознательно отказаться от карьеры или хобби ради воспитания своих детей в режиме 24/7.