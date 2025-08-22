ЄС пришвидшить вихід цифрового євро через США

Європейський Союз прискорює створення цифрового євро. За інформацією джерела Financial Times, що брало участь в обговореннях європейських чиновників, після ухвалення в США закону про стейблкоїни GENIUS Act “офіційні особи ЄС переосмислили плани щодо цифрового євро”. Швидкість, з якою Штати прийняли цей закон, налякала багатьох, і тепер вони закликають: “Давайте прискорюватися, давайте тиснути!”.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вже кілька років працює над цифровою версією євро. Такі цифрові валюти центрального банку (CBDC) – це електронна форма державних грошей, як, наприклад, цифровий юань у Китаї. В Україні Національний банк також активно працює над проєктом е-гривні, і планує її широке впровадження протягом найближчих років.

Тим часом, у США деякі політики наполягають на тому, що CBDC може бути інструментом для стеження за громадянами. Саме тому до законопроєкту про оборонну політику на 2026 рік внесено заборону на випуск Федеральною резервною системою власної цифрової валюти. Ці документи вважаються “обов’язковими до прийняття”, оскільки в них зазначається, як фінансуватиметься армія.

Ставлення ЄС до використання публічного блокчейну для цифрового євро теж змінилося. Замість очікуваного приватного блокчейну, тепер розглядається можливість запуску токена в таких мережах, як Ethereum або Solana, що робить його потенційно більш прозорим і доступним.