Відкривається вікно успіху: китайський гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня

Одразу кілька днів з потужним потенціалом накопичилися в цьому тижні, незважаючи на те, що він починається з яскравого негативного енергетичного акорду. Використовуйте вівторок, середу, суботу та неділю для найважливіших завдань. А в один із днів є шанс потрапити на дуже щасливий, доленосний випадок.

Понеділок, 25 серпня 2025 року

У цей день складається повне вогняне покарання за невдячність. Дуже неприємна структура, яка тягне за собою ризики ДТП, з’ясування стосунків, проблеми в подорожах, непорозуміння та й загалом розладнані почуття.

Якщо у вашій карті є мавпа, тигр або змія — достатньо хоча б двох з них — постарайтеся бути уважнішими в цей день.

Не починайте ризикованих заходів, ставтеся до людей з розумінням. Та й для тих, у кого немає цих нещасних звіряток у карті бацзи, день не вражає обіцянками щастя.

Якщо сьогодні будете надто активними, є ризик наразитися на штрафи, юридичні неприємності та даремно витратити гроші. На це вказує і положення Місяця, який проходить через несприятливе сузір’я серця — події можуть розгортатися швидко, раптово.

За китайськими повір’ями, в такий день легко нажити собі ворогів. Та й структура Венера отримує покарання, додає ще пару чорних хмар в загальний прогноз. Дбайливо і обережно займайтеся своїми дуже тихими справами сьогодні.

Порада: уникайте надмірної жорсткості у відносинах з близькими, але не допускайте вседозволеності — знайдіть золоту середину.

Вівторок, 26 серпня 2025 року

Дуже сприятливий день, який отримує найкращі зірки. Тут Небесна чеснота, і Жовта мережа, і Червоний сандал, і Сховище — все це робить цей день ідеальним вибором для ремонтних робіт, весілля, земляних робіт, в’їзду в новий будинок, запуску бізнес-проекту, подорожей і призначення на нову посаду.

Якщо докладеш сьогодні максимум зусиль, побачиш зростання доходів, щасливі випадки та інші приємності як бонус незабаром. Ще одним бонусом цього дня будуть успішно складені іспити, удача в роботі з документами — завдяки структурі Процвітання небес.

До того ж, якщо правильно вибрати час в цей день, можна привернути в своє життя щасливий випадок — він буде близько полудня за вашим місцевим часом. Така година — велика рідкість, в цей час трапляються всілякі приємні щасливі випадки. Постарайтеся скористатися цим невеликим віконцем удачі!

Порада: стратегія поступового виходу з ситуації. Вона символізує період добровільної відмови від надмірностей заради досягнення більш важливих цілей. Важливо пам’ятати: період вимагає розумного скорочення, а не повної відмови. При правильному підході втрати можуть обернутися новими можливостями і зростанням.

Середа, 27 серпня 2025 року

Все начебто добре в цей день, особливо офіцер дня Успіх, який надає підтримку в пошуку медичної допомоги, обіцяє удачу під час медичних процедур і діагностики. Однак через зірку Білого тигра ми не можемо повною мірою скористатися щасливими енергіями.

Правда, невдачі, які він приносить, будуть дещо розставлені в часі — вони будуть протягом трьох, шести або дев’яти років і тільки в тому випадку, якщо ви проявите надмірну активність в цей день. Добре в такий день займатися рутиною, а ввечері можна відправитися на романтичне побачення або в невелику поїздку. Хоча в дорозі можуть бути затримки і перешкоди.

Порада: незважаючи на можливі труднощі і перешкоди, сміливість і обачність приведуть до успіху. Навіть якщо ситуація здається складною, при правильному підході ви зможете подолати всі труднощі і вийти переможцем.

Четвер, 28 серпня 2025 року

Нічим не примітний день. У такий день добре збирати борги, ходити на побачення і відпочивати. Зірки Малого червоного обхвату, червоного фенікса, абордажного гака, пернатого змія, густими хмарами нависають над цим днем, перешкоджаючи нашим зусиллям і успіхам.

Та й структура Червоний птах у могилі вказує на можливі перекручення в інформації, проблеми з документами і всілякі помилки. Будьте уважніші в справах, документи читайте більш уважно.

Порада: не варто діяти напролом. Як кажуть у мудрості: «Там, де сильний зламає зачинені двері, мудрий — знайде до них ключі».

П’ятниця, 29 серпня 2025 року

Збирає злісні й агресивні зірки і не може підтримати яскравих дій. До того ж це день хвороб, який не сприятливий для відвідування лікаря, медичні питання краще вирішувати в інший час.

Проте, сьогодні можна проводити зустрічі, підписувати незначні документи, інвестувати, просити про підвищення. Хоча Місяць знаходиться в сузір’ї бика, який обіцяє катастрофи.

До того ж, енергії дня вносять сум’яття і плутанину в справи, втягуючи нас у прокрастинацію і навіюючи бажання відійти в сторону і розібратися в собі.

Порада: сталість, розміреність і стабільність. Наполягайте на своєму способі життя і на тих речах, якими ви займаєтеся. Майте чіткий план або напрямок.

Субота, 30 серпня 2025 року

Хороший день для завершення справ, для того, щоб закрити і підбити підсумки якогось процесу, з якого пора вийти. Тут же виявляється ще одна зірка хвороб, тому до лікарів краще ходити в інший час.

Стародавні майстри кажуть, що в такий день можна займатися не найважливішими справами, щоб уникнути проблем зі здоров’ям або неприємностей в родині. Документами сьогодні теж не варто займатися — можна накоїти помилок.

Порада: уникайте конфліктів. Не піддавайтеся гніву або пристрасті. Шукайте покровителів. Не час починати нові проекти.

Неділя, 31 серпня 2025 року

Непоганий за енергетикою день — підходить для звернення до лікаря, планування, ділових, романтичних зустрічей, та й взагалі будь-яких взаємодій з близькими та коханими.

У цей день можна починати навчання, переїжджати в новий будинок, вирушати в подорож і займатися вирішенням судових питань. І це незважаючи на те, що Місяць проходить через сузір’я Пустоти, яке вважається одним з найнесприятливіших і трохи стримує нашу активність сьогодні.

Розвивайте в собі здібності лідера. Слухайте наставників. Йдіть на ризик і долайте перешкоди, служіть. Люди це оцінять.