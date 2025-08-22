Samsung віддала перевагу своїм Exynos замість Snapdragon в Galaxy S26. Samsung, ймовірно, буде використовувати більше власних процесорів в новій серії Galaxy S26, щоб знизити витрати. Згідно з південнокорейськими ЗМІ, як мінімум два смартфони лінійки — Galaxy S26 Pro і S26 Edge (або S26 Air) — отримають новий 2-нм чіп Exynos 2600. Топова модель S26 Ultra, як і раніше, буде оснащуватися Snapdragon 8 Elite 2.

Рішення пов’язане зі зростанням вартості компонентів. У першій половині 2025 року витрати Samsung на закупівлю чіпів збільшилися на 29,2%, в основному через дорогі Snapdragon 8 Elite, які використовуються в Galaxy S25 і популярному Galaxy Z Fold 7, повідомляють ЗМІ. Зростання цін Qualcomm і підвищення собівартості 3-нм чіпів TSMC створюють додатковий «тиск» на маржу Samsung.

Використання власного Exynos 2600, виробленого на заводах Samsung, дозволить компанії знизити витрати, при цьому забезпечуючи «конкурентну продуктивність». За що можна подякувати 10-ядерному CPU і поліпшеній енергоефективності.