Samsung почала підготовку до презентації Galaxy S26

Було багато чуток про те, що Samsung може відкласти запуск серії Galaxy S26 до березня, а тепер з’явилася нова інформація, яка нібито розкриває точну дату.

Згідно з повідомленням, Samsung проведе захід Galaxy Unpacked 25 лютого наступного року в Сан-Франциско, де дебютує лінійка Galaxy S26. Примітно, що Samsung зазвичай представляє флагманські телефони серії Galaxy S в січні.

У звіті додається, що Samsung вже розпочала підготовку до заходу Unpacked. Очікується, що лінійка Galaxy S26 включатиме Galaxy S26, Galaxy S26+ та Galaxy S26 Ultra.

Згідно з чутками, майбутня флагманська лінійка Samsung буде використовувати SoC Exynos 2600 в деяких регіонах, а на інших ринках буде представлений Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy. Недавні чутки також натякають на оновлення камери та акумулятора в усій лінійці.