Вийшов бюджетник Vivo Y19s 5G: міцний корпус та велика батарея

Компанія vivo представила смартфон Y19s 5G – бюджетну модель з пристойною «живучістю» та гарною автономністю. Крім впізнаваного дизайну новинка цікава збалансованим набором характеристик.

Гаджет оснащений IPS-дисплеєм діагоналлю 6,74 дюйми з роздільною здатністю HD+ та частотою оновлення 90 Гц. За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 6300 у поєднанні з 4/6 ГБ ОЗУ LPDDR4X та накопичувачем на 128 ГБ (розширюється карткою microSD до 2 ТБ). Товщина корпусу пристрою – 8,19 мм.

Роздільна здатність основної камери становить 13 Мп, допоміжної – 0,08 Мп, фронтальної – 5 Мп. Гаджет захищений за стандартами MIL-STD 810H та IP64, а також відзначений «п’ятизірковим» сертифікатом SGS за стійкість до падіння. Виробник заявляє про високу зносостійкість порту USB-C та кнопки включення.

Місткість акумулятора новинки складає 6000 мАг, потужність блоку живлення – 15 Вт. Як запевняє бренд, одного заряду вистачить на 22,9 год перегляду відео на YouTube, а до 80% від номіналу ємність АКБ знизиться тільки після 1600 циклів.

Смартфон, що працює під управлінням Android 15 з Funtouch OS 15, надійшов у продаж на ринку Індії за такими цінами:

4/64 ГБ – $123

4/128 ГБ – $135

6/128 ГБ – $152