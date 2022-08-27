Кабмін дозволив виїжджати за кордон ще одній категорії чоловіків

27 серпня Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо надання дозволу виїзду за межі України для ще однієї категорії чоловіків. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що відтепер моряки можуть працювати за кордоном, як і раніше. Перед тим як поїхати, вони мають взяти дозвіл у територіальному центрі за місцем проживання чи реєстрації.





Країна під час війни зазнає величезних втрат: знищені заводи, фабрики, підприємства, зламані долі. Мова йде не лише про інфраструктурні об’єкти, а й про найцінніше — про людей. Не можна лишати їх без роботи та джерела доходів.

Дозвіл на виїзд дає змогу збільшити кількість готівки, що надходить до України. Це допоможе стабілізувати економіку, збільшити обіг валюти.

Понад 100 тисяч українців сьогодні працюють у світовому торговому мореходстві на різних посадах: від капітанів до коків. Навіть зараз, на тих судах, на яких вивозять агропродукцію є українські громадяни.

Також в категорію входять багато маріупольців, які на початку війни були у рейсах, а їх родини тим часом виживали в окупації. Сьогодні, коли більшість з них возз’єдналися, чоловіки мають продовжувати годувати сім’ї. Моряки з інших міст України теж будуть працювати у звичному режимі.

Які можливості матимуть моряки

Пан Шмигаль надав детальні пояснення щодо такого рішення Кабміну. По-перше, перетинати кордон можна, але лише за погодженням ТЦК. Кожен моряк має взяти дозвіл особисто. По-друге, за кордон зможуть виїжджати:

члени морських екіпажів;

члени річкових суден;

курсанти закладів освіти, якщо мають проходити практику на судні.

Призовний вік, наявність військового досвіду чи воєнної освіти не мають порушувати право на працю. Кабінет Міністрів продовжить і надалі розглядати питання, щодо дозволу виїзду чоловіків за кордон, але на час, поки триває війна, сильних пом’якшень у діях уряду чекати не слід.