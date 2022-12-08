Зеленський назвав терміни закінчення війни в Україні

Президент Володимир Зеленський висловив свою думку щодо термінів завершення військових дій в Україні. Він переконаний, що перемога не за горами і вже в 2023 році українці знову заживуть у мирі. Про це написало відоме американське видання Politico.

У Politico до слів президента поставилися з великою увагою та сприйняли як прогноз, що неодмінно справдиться. Доречі саме це популярне політичне видання цогоріч визнало Володимира Зеленського найвпливовішою людиною Європи. Натомість легендарний Time нагородив президента України титулом людина року.

У відповідь на визнання найвідомішими виданнями світу, президент Зеленський зазначив, що не лише він, а весь український народ наступного року буде найвпливовішим. Адже після перемоги над ворогом населення України стане для Європи та всього світу зразком мужності, внутрішньої сили та нескореності в боротьбі за незалежність.

Володимир Зеленський також висловив щиру подяку кожній країні та міжнародній організації, яка підтримує Україну, допомагає її народові пережити ці складні часи. Адже повномасштабна війна змусила мільйони українців шукати підтримки та співчуття у небайдужих людей.

Президент підкреслив, що справжніми людьми року сьогодні можна назвати українських військових. Саме ЗСУ зараз стоять на захисті України та всієї Європи, відстоюючи не лише власну незалежність, а й високі демократичні цінності.

Нагадаємо, нещодавно секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що вхід ЗСУ до Донецька, Луганська та Севастополя – це лише справа кількох місяців. Зима 2022\2023 стане переломним моментом у війні та кардинально змінить ситуацію на фронті на користь України. Такої самої думки притримується й екс-командувач армії США Бен Годжес. Він вважає, що українці набагато краще за росіян підготовлені до війни в екстремальних погодних умовах. А тому зможуть не лише дати відсіч ворогу, а й просунутися далеко за межі сьогоднішньої лінії фронту.