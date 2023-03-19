Користувачі двох облгазів тепер платитмуть за газ менше

Група Нафтогаз, національна нафтогазова компанія України, оголосила про успішне приєднання до своєї структури двох регіональних газорозподільчих компаній – “Харківміськгаз” та “Криворіжгаз”. Цей крок спрямований на зміцнення газорозподільної мережі в Харківській та Криворізькій областях та захист мешканців цих регіонів.

Згідно із заявою компанії, обидві газорозподільні компанії увійшли до структури 100% державної компанії Групи Нафтогаз, НАК “Нафтогаз України”, та спеціально створеного ТОВ “Газорозподільні мережі”. Інтеграція двох компаній є частиною плану Групи Нафтогаз з консолідації газорозподільної мережі під її контролем та відповідно до вимог законодавства.

Група Нафтогаз об’єднує облгази для оптимізації своєї діяльності та посилення присутності на ринку розподілу газу. Наприкінці 2022 року компанія приєднала “Кіровоградгаз”, створивши регіональне управління “Газмережі” – філію “Кропивницький”. Наразі компанія перебуває в процесі інтеграції “Харківгазу” та “Дніпрогазу”.

Рух до об’єднання облгазів не лише зміцнить газорозподільну мережу в Україні, але й покращить якість обслуговування та підвищить ефективність. Консолідація газорозподільних компаній під контролем Групи Нафтогаз також забезпечить компанії повний контроль над газорозподільною мережею, що має вирішальне значення для забезпечення безперебійного постачання газу населенню та бізнесу.

Таким чином, об’єднання облгазів Групою Нафтогаз є позитивним кроком на шляху до покращення газорозподільної мережі в Україні. Консолідуючи газорозподільні компанії під своїм контролем, компанія робить кроки для забезпечення безперебійного газопостачання населення та бізнесу по всій країні.