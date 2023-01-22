Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на GSMinfo: сегодня, 22 января. Луна, находящаяся в знаке Водолей, позволит представителям астрологического круга остановиться, перестать бежать, взглянуть на окружающее и понять действительно важные и ценные вещи. Главное, слушать свое сердце!

♈ Овен

Овны, наверняка вы, как и многие, с нетерпением ожидали наступления Нового года, ведь праздник ассоциируется с переменами. Однако спустя почти месяц все чаще задумываетесь — изменения к лучшему не происходят, весь мир будто против вас. Но посмотрите на ситуацию под другим углом. Попробуйте изменить отношение, точку зрения, немного понизьте планку ожиданий. Тогда поймете и увидите, все не так уж и плохо. Да и позвольте все-таки окружению высказать свое мнение, даже если оно будет отличным от вашего.

Космический совет: измените угол зрения на ситуацию и выберите мир и дружбу.

♉ Телец

Тельцы, вы привыкли находиться в бешеном темпе. Желаете успеть везде, все и сразу. Хорошее желание! Но сегодня все же звезды советуют попридержать коней, акцентировать свое внимание на действительно важном, углубиться во что-то одно. Все остальное успеете сделать, но чуточку позже.

Космический совет: поберегите силы для действительно важного дела.

♊ Близнецы

Сильные, энергичные, независимые, общительные Близнецы, возможно, именно сегодня вы хотели бы побыть в абсолютно противоположной роли? Шумную вечеринку до утра сменить на уютный вечер в компании близких за просмотром фильма? Не стоит себе в этом отказывать! Не бойтесь показаться в глазах других скучным, неинтересным и занудным. Ведь главное — ваше внутреннее состояние. А если душа требует спокойствия, то отказывать себе категорически нельзя!

Космический совет: забудьте о чужом мнении, сделайте то, что хотите.

♋ Рак

Цифры в паспорте не более чем закорючки! Любите себя даже тогда, когда чувствуете, что меняетесь, Раки. Перемены не всегда бывают к худшему. Зачастую они как толчок к чему-то прекрасному. Поэтому если вы почувствовали сегодня потребность, к примеру, перечитать любимую книгу или произведение, наконец повысить свою квалификацию, смело доставайте с полки книгу и начинайте проходить обучение. Сейчас самое время сделать в своей жизни паузу для поиска нового фундамента. Не бойтесь! Это не страшно!

Космический совет: отбросьте страх и сделайте первый шаг навстречу лучшему будущему.

♌ Лев

Энергичные и властные Львы — вы настоящие генераторы идей. Но чаще всего все задумки, идеи и планы так и остаются неосуществленными. Пора это менять! Пора воплощать в жизнь все намеченное! Однако перед этим стоит привести мысли в порядок. От некоторых следует и вовсе избавиться, пусть они так и останутся неисполненными, так будет лучше. А вот другим следует дать ход! Сегодня самое лучшее для этого время.

Космический совет: начните, наконец, осуществлять задуманное.

♍ Дева

Начавшееся вчера новолуние заставило вас, Девы, поверить в лучшее, вселило надежду и веру в сердце. Вы проанализировали прошлые ошибки, и теперь смело готовы двигаться дальше. Однако новая реальность все же требует полного принятия. Постарайтесь забыть прошлые обиды, отнеситесь ко всему вас сейчас окружающему с нежностью и пониманием. Да, это не просто, но со временем этот период вы будете вспоминать даже с ностальгией.

Космический совет: будьте более понимающими к себе, достаточно уже требовать от себя.

♎ Весы

Переменчивые Весы, прекратите уже занижать значимость своих чувств, полюбите себя! Доброта и открытость, несомненно, хорошие качества, но, в первую очередь, себя надо уважать. Никто не будет так сильно любить вас как вы сами. Именно тогда, когда вы это поймете, начнут происходить перемены в жизни. Вы перестанете довольствоваться малым, поймете — достойны большего.

Космический совет: перестаньте занижать собственную значимость, начните уважать себя.

♏ Скорпион

Скорпионы, семья — это, конечно, святое. Никто и не спорит. Но если в ней нет гармонии и крепости, не расстраивайтесь. Вы все равно не одиноки. Поймите это, примите, и будьте чуточку снисходительнее к себе, не вините себя в чем-то. Наоборот, постарайтесь как можно больше принимать любви извне: от друзей, знакомых или даже незнакомцев. Поверьте, вас очень любят и всегда готовы прийти на помощь.

Космический совет: откройтесь для любви и помощи окружающих.

♐ Стрелец

Стрельцы, сегодня, как и вчера, день обещает быть радостным, праздничным и веселым. Но, возможно, именно это вас и собьет с толку. Вы можете почувствовать, что земля уходит из-под ног. Поверьте, это лишь страх, не соответствующий действительности. Звезды советуют игнорировать его и преодолевать. Ведь вы достойны этих перемен и благ, которые врываются в вашу жизнь. Поэтому просто расслабьтесь и поддайтесь вихрю событий. Вселенная о вас позаботиться.

Космический совет: перестаньте бояться, откройтесь для нового.

♑ Козерог

Козероги, в последнее время вы все чаще стали вгонять себя в размышления и все больше думаете, почему тот или иной человек именно так поступает. Задумайтесь, возможно, у него пока правда нет достаточного времени для встречи или разговора по телефону. Чтобы и дальше не нагнетать ситуацию, просто выясните причину. Начните диалог первым, расскажите о своих переживаниях, тревогах, мыслях. Тогда вы узнаете всю правду и перестанете себя накручивать. Возможно, они действительно потеряли интерес к общению. Тогда смело разворачивайтесь и уходите.

Космический совет: поговорите напрямую с теми, кто вас действительно тревожит.

♒ Водолей

Водолеи, вы свободны! Главное — понять, куда вы себя загнали. Из рамок выбраться непросто. Но попробовать стоит. Скиньте оковы, которые не дают вам жить легко. Позвольте себе чуточку больше. Купите любимый торт, заварите чай и позвольте себе быть свободным. Но на следующий день все-таки сходите в зал и позанимайтесь немного дольше обычного. Цена не столь высока, удовольствие сегодня важнее!

Космический совет: скиньте оковы, почувствуйте свободу и позвольте себе чуточку больше обычного.

♊ Рыбы

Творческие, чувствительные и артистичные Рыбы, остановитесь, глубоко вдохните и сосредоточьтесь на чем-то одном. Том, где действительно есть движение и успех. Но параллельно вспомните, где вы так давно уже бьетесь как рыба об лед. Сравните и подумайте, может, стоит оставить идеи безуспешно ломиться! Или хотя бы попытаться найти альтернативные пути решения проблемы. Одним словом, выберете правильное для вас направление.

Космический совет: перестаньте биться как рыба об лед, если что-то не получается.