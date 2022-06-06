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Курс доллара и евро на вторник, 7 июня
Во вторник, 7 июня, Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 31 гривны и 38 копеек. Цена европейской валюты не изменилась по сравнению с понедельником.
Польский злотый во второй день недели будет торговаться по цене 6 гривен и 83 копейки. Румынский лей НБУ оценил в 6 и 35 гривен.
Доллар США продолжает держаться строго фиксированного курса. Его стоимость составит 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 7 июня 2022
|Код цифровой
|Код буквенный
|Количество единиц валюты
|Название валюты
|Официальный курс
|036
|AUD
|1
|Австралийский доллар
|21,1381
|944
|AZN
|1
|Азербайджанский манат
|17,2524
|933
|BYN
|1
|Белорусский рубль
|10,6335
|975
|BGN
|1
|Болгарский лев
|16,0477
|410
|KRW
|100
|Она
|2,3333
|344
|HKD
|1
|Гонконгский доллар
|3,7287
|208
|DKK
|1
|Датская крона
|4,2195
|840
|USD
|1
|Доллар США
|29,2549
|978
|EUR
|1
|Евро
|31,389
|818
|EGP
|1
|Египетский фунт
|1,5692
|392
|JPY
|10
|Йена
|2,2389
|985
|PLN
|1
|Злотый
|6,8477
|356
|INR
|10
|Индийская рупия
|3,7678
|124
|CAD
|1
|Канадский доллар
|23,3032
|191
|HRK
|1
|Куно
|4,1729
|484
|MXN
|1
|Мексиканское песо
|1,5011
|498
|MDL
|1
|Молдавский лей
|1,5374
|376
|ILS
|1
|Новый израильский шекель
|8,7831
|554
|NZD
|1
|Новозеландский доллар
|19,1005
|578
|NOK
|1
|Норвежская крона
|3,1117
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|1,9109
|643
|RUB
|10
|Российский рубль
|4,7546
|946
|RON
|1
|Румынский лей
|6,3508
|360
|IDR
|1000
|Рупия
|2,0247
|702
|SGD
|1
|Сингапурский доллар
|21,3042
|960
|XDR
|1
|СДР (специальные права заимствования)
|39,4867
|398
|KZT
|100
|Теньге
|6,7723
|949
|TRY
|1
|Турецкая лира
|1,7635
|348
|HUF
|100
|Форинт
|8,0904
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлингов
|36,7676
|203
|CZK
|1
|Чешская крона
|1,2703
|752
|SEK
|1
|Шведская крона
|3,0032
|756
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|30,4121
|156
|CNY
|1
|Юань Жэньминьби
|4,4057