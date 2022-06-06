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Курс доллара и евро на вторник, 7 июня

06.06.2022
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Во вторник, 7 июня, Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 31 гривны и 38 копеек. Цена европейской валюты не изменилась по сравнению с понедельником.

Польский злотый во второй день недели будет торговаться по цене 6 гривен и 83 копейки. Румынский лей НБУ оценил в 6 и 35 гривен.

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Доллар США продолжает держаться строго фиксированного курса. Его стоимость составит 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 7 июня 2022

Код буквенный Количество единиц валюты Название валюты Официальный курс
AUD 1 Австралийский доллар 21,1381
AZN 1 Азербайджанский манат 17,2524
BYN 1 Белорусский рубль 10,6335
BGN 1 Болгарский лев 16,0477
KRW 100 Она 2,3333
HKD 1 Гонконгский доллар 3,7287
DKK 1 Датская крона 4,2195
USD 1 Доллар США 29,2549
EUR 1 Евро 31,389
EGP 1 Египетский фунт 1,5692
JPY 10 Йена 2,2389
PLN 1 Злотый 6,8477
INR 10 Индийская рупия 3,7678
CAD 1 Канадский доллар 23,3032
HRK 1 Куно 4,1729
MXN 1 Мексиканское песо 1,5011
MDL 1 Молдавский лей 1,5374
ILS 1 Новый израильский шекель 8,7831
NZD 1 Новозеландский доллар 19,1005
NOK 1 Норвежская крона 3,1117
ZAR 1 Ренд 1,9109
RUB 10 Российский рубль 4,7546
RON 1 Румынский лей 6,3508
IDR 1000 Рупия 2,0247
SGD 1 Сингапурский доллар 21,3042
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 39,4867
KZT 100 Теньге 6,7723
TRY 1 Турецкая лира 1,7635
HUF 100 Форинт 8,0904
GBP 1 Фунт стерлингов 36,7676
CZK 1 Чешская крона 1,2703
SEK 1 Шведская крона 3,0032
CHF 1 Швейцарский франк 30,4121
CNY 1 Юань Жэньминьби 4,4057

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06.06.2022
1 хвилина на прочитання
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