Курс доллара и евро на вторник, 7 июня

Во вторник, 7 июня, Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 31 гривны и 38 копеек. Цена европейской валюты не изменилась по сравнению с понедельником.





Польский злотый во второй день недели будет торговаться по цене 6 гривен и 83 копейки. Румынский лей НБУ оценил в 6 и 35 гривен.

Доллар США продолжает держаться строго фиксированного курса. Его стоимость составит 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам 7 июня 2022