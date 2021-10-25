Кому не слід займатись фінансами, а кому краще розслабитись: гороскоп на понеділок, 25 жовтня

У понеділок нас чекає один з найскладніших місячних днів – 19-й. Символи цієї місячної доби – павутина і павук, і кожен місячний місяць витончені липкі і чіпкі пастки чекають тих, хто сміливий, квапливий і неуважний.





Гороскоп на 25 жовтня для Овнів

День не підходить для будь-яких перших кроків, нових знайомств та ініціатив.

Гороскоп на 25 жовтня для Тельців

Фінансовими справами займатися категорично не рекомендується.

Гороскоп на 25 жовтня для Близнюків

День добре підходить для прибирання та інших справ, пов’язаних з наведенням чистоти.

Гороскоп на 25 жовтня для Раків

Сьогодні чим більше ви намагаєтеся, тим гірше. Проведіть день в неважливих справах.

Гороскоп на 25 жовтня для Левів

Радимо цього понеділка зайнятися здоров’ям – присвятити цьому максимум часу і сил.

Гороскоп на 25 жовтня для Дів

Ви зможете принести користь собі і оточуючим, якщо зведете свої зусилля до мінімуму.

Гороскоп на 25 жовтня для Терезів

Буде добре, якщо вдасться присвятити частину часу спогляданню прекрасних речей.

Гороскоп на 25 жовтня для Скорпіонів

День варто витратити на нудні справи, до яких ніяк не доходили руки.

Гороскоп на 25 жовтня для Стрільців

Ця доба послужать вам, якщо ви займетеся справами, які хочете застовпити за собою.

Гороскоп на 25 жовтня для Козерогів

Прекрасний день для творчості – головне, продовжувати займатися тим, що вже запущено.

Гороскоп на 25 жовтня для Водоліїв

Цей робочий день вам найкраще почати пізніше і закінчити раніше.

Гороскоп на 25 жовтня для Риб

Інтуїція підкаже вам справу, яке підходить для специфічних енергій цього дня.