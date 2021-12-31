Хто знайде втрачене, а кому обійтись без навантежень: гороскоп на останній день року, 31 грудня

У цей останній день року нам пощастило! На нас чекає цілком сприятлива та вдала п’ятниця. Вона проходить під впливом чарівної та магічної 27-ї Місячної доби, і символами цього дня є Жезл і Тризуб. Будьте сміливішими і наполегливішими. Уважно прислухайтеся до всього сказаного. Сьогодні кожне слово може бути важливою підказкою.





Гороскоп на 31 грудня для Овнів

Ви відчуєте себе бадьорими та здатними на будь-які звершення, правильно розподіліть свій передноворічний час.

Гороскоп на 31 грудня для Тельців

Враховуючи те, що Місяць продовжує зменшуватися, навантажувати себе надмірно не лише небезпечно, а й безглуздо.

Гороскоп на 31 грудня для Близнюків

На вас чекають нестандартні ідеї та неординарні підходи до вирішення завдань сьогодення.

Гороскоп на 31 грудня для Раків

Спілкуйтесь, дзвоніть, вітайте, та приймайте гостей! Сьогодні у Вас все вийде добре!

Гороскоп на 31 грудня для Левів

На вас чекає день, наповнений любов’ю. Особливо вдалим він може бути для тих, хто перебуває у букетно-цукерковому періоді. .

Гороскоп на 31 грудня для Дів

Приймайте гостей чи самі йдіть в гості! Головне бути у русі та спілкуванні.

Гороскоп на 31 грудня для Терезів

Астрологи радять Вам в список сьогоднішніх справ записати похід до перукаря, відвідування СПА-салону або горезвісної лазні.

Гороскоп на 31 грудня для Скорпіонів

Випробування цього дня Ви пройдете з успіхом та відчутною вигодою. Ви зможете здійснити те, що мріяли вже давно.

Гороскоп на 31 грудня для Стрільців

У цю Місячну добу можна знову знайти те, що Ви раніше вважали безповоротно втраченим.

Гороскоп на 31 грудня для Козерогів

Сьогодні чарівний день і Ви можете відчути його чари в повній мірі.

Гороскоп на 31 грудня для Водоліїв

Успіх супроводжуватиме Вас буквально у всіх справах – потрібно просто налаштуватися на це.

Гороскоп на 31 грудня для Риб

Час, приділений сім’ї сьогодні, буде особливо корисним і радісним.

Початок цього року для всіх знаків зодіаку буде досить складним та напруженим. Але це не означає, що треба налаштовуватись на найгірше. Якраз, навпаки, ті люди, які повірять у свій особистий успіх та сприятливий результат подій загалом, відчують себе набагато краще та отримуватимуть хороші результати протягом усіх дванадцяти місяців.