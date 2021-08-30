Українців позбавлять грошей, якщо вони не пояснять звідки вони взялись

Починаючи з 1 вересня українські громадяни отримають унікальну можливість добровільно задекларувати власні доходи, раніше приховані від держави. Зробити це можна буде цілком легально, без будь-яких негативних наслідків чи законного покарання. Дана державна кампанія є ініціативою Президента України Володимира Зеленського та покликана не лише поповнити бюджет додатковими надходження, а й створити рівні умови для всіх платників податків.





Плюси добровільного декларування

Існує кілька вагомих причин скористатися унікальним шансом від держави та узаконити свої приховані заощадження. У першу чергу, декларування статків надасть можливість вільно розпоряджатися коштами, не боятися «засвітити» їх та отримати санкції від контролюючих органів. Зокрема громадянин зможе розмістити свої заощадження у банку, придбати дорогу річ чи нерухомість, не пояснюючи податковій, звідки у нього взялися гроші.

Ще одним плюсом Закону №1539 є те, що задекларувавши свої неявні доходи особа отримає гарантію від держави на звільнення від будь-якої відповідальності за порушення приписів податкового законодавства. Більше того, джерела отримання цінностей, що декларуються, можна і не розкривати.

Добровільне декларування дозволять не всім

Не всі українці матимуть право на добровільне декларування своїх доходів. Під дію закону не підпадають активи, що мають кримінальне походження або були отримані у вигляді хабаря.

Також не можна буде задекларувати кошти, які походять із країни-агресора, або розміщені на рахунках такої держави.

Правила та ставки

Задекларувати приховані від податкової доходи можна буде протягом року – із 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Податкові ставки у цей період будуть наступними:

5% – для валюти і майна, які перебувають в Україні;

9% – для закордонних активів;

2,5% – для облігацій внутрішніх державних позик.

Деякі активи можна взагалі не декларувати, наприклад:

власну квартиру метражем до 120 кв. м;

власний будинок до 240 кв. м;

особистий автомобіль, що не використовується у комерційних цілях;

приватизовану земельну ділянку.

Громадяни, які не узаконять вчасно свої приховані доходи, ризикують отримати чимало неприємностей. Адже Кабмін вже готує законопроект, за яким усі витрати громадян контролюватимуться податковою. Регулятор співставлятиме витрати й офіційні доходи громадян, а в разі суттєвих розбіжностей у цифрах – буде вимагати пояснень.