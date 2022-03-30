Такого ще не було: в Україні змінять правила роботи банків на час війни

Банківські депозити в Україні тепер будуть під надійним захистом держави. У Раді з дня на день буде прийнято законопроект про 100% гарантування вкладів фізичних осіб під час війни. Тож якщо котрийсь із банків, що працюють не території України, не витримає складнощів воєнного стану й закриється, його клієнти зможуть повернути свої гроші у повному обсязі.





Проект закону №5542-1 вже отримав повне схвалення та був рекомендований до прийняття комітетом Верховної Ради з податкових, фінансових та митних питань. Тож найімовірніше він буде погоджений в другому читанні вже у найближчі кілька днів.

Окрім 100% гарантування вкладів українців на час війни, новий закон передбачає ще низку змін. Зокрема після припинення дії воєнного стану гарантовану суму, яка до 24 лютого складала 200 тис. грн, збільшать рівно удвічі – до 400 тис. грн. А 1 січня 2023-го року верхню межу гарантування знову піднімуть, цього разу до 600 тис. грн. Тобто без жодного ризику можна буле зберігати на рахунку майже 20 тис. євро.

Варто зазначити, що повертати у випадку ліквідації банку будуть не лише суму депозиту, але й відсотки за ним, нараховані до дня, коли банк розпочав процедуру ліквідації. За таких умов зберігати гроші на банківському рахунку дійсно набагато вигідніше, аніж удома під матрацом.

Зміни, які впровадить революційний закон про гарантування вкладів, перш за все підвищать довіру українців до банків. Люди перестануть в паніці забирати свої депозити, дестабілізуючи тим самим фінансову систему України.

Навпаки, впевненість у тому, що в разі банкрутства банку гроші нікуди не зникнуть, заохотить громадян до збільшення суми депозитів. А це своєю чергою дозволить вітчизняним фінустановам знижувати ставки за кредитами, які будуть вкрай необхідні українцям в перші післявоєнні роки.

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