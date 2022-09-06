Вересень змінив усе: з яких нововведень почалася військова осінь в Україні

Вересень традиційно є початком нового навчального, трудового та фінансового року. І хоч в Україні йде війна, люди щосили намагаються жити «нормальним» життям. Діти знову йдуть до школи, а старше покоління після відпусток, які цього року для більшості українців були лише формальністю, повертаються до роботи.





Проте військова осінь почалася з цілої низки нововведень, які чітко дали українцям зрозуміти – як раніше вже не буде. Що ж змінилося в політичній, фінансовій та соціальні сферах життя країни із 1 вересня воєнного 2022 року.

Навчання офлайн лише до опалювального сезону

Що зекономити газ в Україні цьогоріч вирішили не опалювати школи. Всіх учнів з настанням холодів переведуть на навчання в режимі онлайн. Хоча і зараз далеко не всі школярі відвідують заняття в звичному режимі. Лише у Києві близько 30% шкіл не змогли прийняти учнів через відсутність бомбосховищ. Тож значна частина маленьких українців розпочали навчальний рік перед екранами комп’ютерів та планшетів.

Сервісні центри МВС повернулися до повного робочого тижня

З 1 вересня столичні сервісні центри МВС знову запрацювали у звичному режимі. Тепер вони надаватимуть громадянам послуги протягом 5 днів на тиждень, як це було до війни.

Дозвіл на виїзд моряків

Ще одним нововведенням, що набрало чинності 1 вересня, став дозвільна виїзд з країни для моряків. Щоправда перетнути кордон України вітчизняні моряки можуть лише після отримання дозволу з військкомату.

Зміна правил в’їзду до Польщі

Починаючи з 1 вересня легковики та вантажівки перетинають кордон із Польщею через різні КПП. Зокрема автівка масою менше 7,5 тон може виїхати до Польщі через такі пункти пропуску: Устилуг – Зосин, Смільниця – Кросценко, Грушів – Будомєж, Угринів – Долгобичув. А для вантажівок, тяжчих за 7,5 тон, доступні такі КПП: Рава-Руська – Хребенне, Шегині – Медика, Краковець – Корчева, Ягодин – Дорогуськ.

Спрощений в’їзд у Молдову

З вересня українські перевізники можуть перетинати кордон із Молдовою за спрощеними правилами. Для цього їм більше не потрібні жодні спеціальні документи та дозволи.

Більш жорсткі правила для українських біженців у Німеччині

Українці, що пробули у ФРН 90 днів, повинні отримати статус тимчасового захисту. В іншому разі їм доведеться виїхати з країни. Також для наших біженців з вересня більше не діють пільгові безлімітні квитки на громадський транспорт за 9 євро. Проїзд вони відтепер оплачують на загальних засадах.

Обмінники під відеонаглядом

У всіх обмінниках України з вересня ведеться відеонагляд. Кожна операція з купівлі чи продажу валют документується. А в разі поломки камери, обмінник одразу ж припиняє роботу. Що ж стосується курсу долара, то, за очікуваннями експертів, протягом вересня він коливатиметься у межах 40 та 45 грн/$.