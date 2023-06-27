250 тисяч гривень на місяць: європейські країни хочуть влаштувати більше українців

Війна, що триває, змусила значну кількість українців шукати притулку в інших країнах. Зараз світові компанії колективно взяли на себе зобов’язання забезпечити роботою 250 000 біженців, більшість з яких – жінки. Таке зобов’язання було прийнято в Парижі на конференції, організованій Tent Partnership for Refugees, повідомляє Der Spiegel.

Згідно з повідомленням, “десять провідних міжнародних фірм погодилися навчати і наймати на роботу понад 250 000 осіб, які тікають з України, в першу чергу жінок, а також біженців з інших європейських країн”.

Маргарітіс Схінас, віце-президент Європейської Комісії, висловив думку, що не видно кінця вторгненню в Україну. Він підкреслив важливість надання біженцям довгострокових перспектив інтеграції та надії через працевлаштування.

Він також підкреслив, що це зобов’язання компаній дозволить десяткам тисяч українців подбати про свої домівки в Україні.

Серед компаній, з якими співпрацюють, такі гіганти, як Accenture, Adecco, Amazon, Cisco, Generali, Hilton, ISS, Marriott International, Microsoft, Randstad, Starbucks та The Body Shop. Лише найбільші агентства тимчасової зайнятості прагнуть працевлаштувати приблизно 150 000 біженців.

Цікаво, що українським біженцям пропонують роботу в Люксембурзі, країні ЄС з найвищим ВВП на душу населення. Найбільш затребувані вакансії з потенційною зарплатою до 6 300 євро (253 889 грн.).