Російські селебріті покидають країну: хто вже виїхав

Значна частина зірок російського шоу-бізу негативно оцінила розв’язану своєю державою війну проти України. Деякі знаменитості, зрозумівши, що «запахло жареним», поспішно залишили батьківщину та виїхали за кордон.





Серед таких кмітливих селебріті зокрема опинилися примадонна російської естради Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін. Зіркова пара разом із дітьми Гаррі та Лізою поспішно залишили країну ще 28 лютого, тобто на 5-й день війни Росії з Україною. Про це стало відомо з повідомлення очевидця, що бачив відому родину у Московському аеропорту Внуково-3.

За припущеннями російських ЗМІ, Пугачева зараз знаходиться на латвійському курорті Юрмала. Там у співачки є розкішний будинок, а ще – проживає її близька подруга Лайма Вайкуле.

Відомо, що перед своїм від’їздом Максим Галкін різко розкритикував військове вторгнення РФ в Україну. Після чого відомого коміка звинуватили в зраді батьківщини, скасували запланований виступ у Архангельську та заборонили показувати по телебаченню.

Серед інших зірок, що залишили Росію через розпочату нею війну, опинилися акторка Рената Литвинова, співачка Земфіра та ведуча Ксенія Собчак. Згідно з інформацією, що обговорюється у російських світських хроніках, Земфіра та Литвинова 4 березня вилетіли у Париж. Зірки, яких давно пов’язує міцна дружба, залишили на своїх сторінках у інстаграм недвозначні пости, в яких закликали до миру.

Що ж до телеведучої та блогерки Ксенії Собчак, то вона поки що стверджує, буцімто полетіла відпочити із сином на Турецький курорт. Хоча напередодні неодноразово негативно коментувала військову агресію РФ. А згідно з новими правилами за поширення інформації про війну в Україні росіян будуть саджати до в’язниці на 15 років. Тож можливо зірка просто рятувалася від покарання за свободу слова, яку пропагує у тоталітарній Росії.

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