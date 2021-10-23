В Новій пошті та Укрпошті пояснили, як українці без сертифікатів будуть отримувати посилки

З 21 жовтня в Україні суттєво посилили заходи епідеміологічної безпеки. Зокрема переміщення між областями без сертифіката про вакцинацію або свіжого ПЛР тесту тепер неможливе. А в «червоних зонах» невакцинованим громадянам заборонили заходити до будь-яких громадських місць, навіть продуктових магазинів. Та чи торкнуться нові обмеження вітчизняних поштових відділень? Чи будуть Нова пошта та Укрпошта обслуговувати українців без Covid-сертифікатів?





У Новій пошті повідомили, що вказівки відмовляти в обслуговуванні нещепленим громадянам поки що не отримували. Тож навіть у областях із найбільшим рівнем захворюваності на коронавірус поштові відділення справно приймають та видають посилки клієнтам, без будь-яких медичних документів.

Керівництво Укрпошти також підтвердило, що правила обслуговування на усій території України, незалежно від епідемічних зон, наразі не зазнали змін. Підтвердження вакцинації у клієнтів не вимагатимуть. Проте правило щодо дотримання соціальної дистанції, та масковий режим, звісно ж, залишаться у силі.

Під час пандемії онлайн-шопінг став ледь не єдиним способом безпечно здійснювати покупки. Таким чином люди можуть дозволити собі менше ходити по магазинах, що значно знижує ризик захворіти на Covid. Поштові відділення є важливою ланкою процесу придбання товарів онлайн. Тож не дивно, що владні органи жодним чином не обмежили для українців доступ до відділень.

Однак сказати напевне, як буде розвиватися ситуація далі, поки що неможливо. Наразі в Україні всього сім «червоних областей». Якщо ж пандемія й далі лютуватиме, нові обмеження не змусять себе чекати. Днями мер столиці Віталій Кличко зазначив, що у разі потрапляння міста до «червоної зони» киян чекає ціла низка нових обмежень. Не виключено, що зміни торкнуться й правил роботи поштових відділень Нової пошти та державної Укрпошти.