В 2023 году трем знакам зодиака будет горько: судьба их не пожалеет

В 2023 году представителям некоторых зодиакальных знаков не поздоровится. Они станут настоящим магнитом для проблем. Хронически не везти будет Овнам, Тельцам и Весам.

Самый тяжелый период для них продлится с января по март, когда ретроградный Марс будет находиться в знаке Близнецов. Позже их жизненная ситуация несколько стабилизируется, но время от времени проблемы все же будут напоминать о себе. Так что неприятных сюрпризов представители этих знаков могут ожидать в любой момент.

Овен

Овны в 2023 году могут потерять очень близкого человека, который предаст их в самый неожиданный момент. Представители знака будут разочарованы и разбиты. Они перестанут верить в людей и во всем станут видеть ложь и фальшь. Не минуют Овнов и проблемы с деньгами. Уроженцам знака могут снизить зарплату именно в тот момент, когда деньги будут им крайне необходимы. Единственным выходом из этой ситуации станет сокращение трат, иначе Овнам придется несладко.

Телец

Родившихся под этим созвездием проблемы начнут атаковать еще с начала 2023 года. Трудности на работе и в личной жизни, мелкие бытовые неурядицы – все это будет накапливаться и рано или поздно сразит Тельцов наповал. Они не выдержат напряжения и могут даже впасть в депрессию. Тем более что поддержать и помочь представителям знака никто не сможет. Даже ближайшие друзья не захотят разделить с Тельцами бремя проблем, поэтому рассчитывать им придется только на себя.

Весы

Предательство второй половинки еще в начале 2023 года настроит Весов на негатив. Они потеряют свой жизненный ориентир и еще долго будут тосковать о любимом человеке, собирая свое сердце по кусочкам. В это сложное время на работе у Весов тоже начнутся неприятности. Коллеги будут клеветать на них из-за старых обид и едва не испортят карьеру. Поэтому Весам придется забыть о тоске по потерянной любви, взять себя в руки и дать отпор клеветникам.