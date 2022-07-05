На заздрість усім: для трьох знаків зодіаку початок липня буде надзвичайно вдалим

У перші тижні липня на представників трьох обраних знаків зодіаку чекає неймовірне везіння. Попереду у них чимало приємних сюрпризів та шанс суттєво збільшити свої доходи.





За словами астрологів Тільці, Стрільці та Раки зроблять значний кар’єрний стрибок, завдяки чому перед ними відкриються нові перспективи. А на декого з представників цих знаків чекають вирішальні події в особистому житті.

Тілець

Народжені під знаком Тільця на відмінно впораються з довіреною їм роботою та укладуть вигідний контракт. За це вони цілком можуть розраховувати на підвищення, а можливо й величеньку премію. Після раптового успіху кар’єра представників знаку так стрімко піде в гору, що колеги мимоволі почнуть їм заздрити. Та Тільці не звертатимуть не це уваги. Вони зосередять свої зусилля на вдосконаленні навичок та збільшенні доходу. Найближчі кілька тижнів стануть для уродженців знаку вирішальними. Якщо зараз вони все зроблять правильно, то вже в кінці місяця зможуть розслабитися та вирушити в романтичну подорож зі своєю другою половинкою.

Стрілець

Завдяки впливу планет Нептун та Юпітер представники знаку зможуть значно покращити стан своїх фінансів. Причому гроші у них з’являться цілком несподівано у вигляді подарунку від родичів, спадку чи премії на роботі. Також на початку липня Стрільці втілять у життя свою давню мрію та вирушать у далеку екзотичну країну. У цю подорож вони звісно ж поїдуть зі своєю коханою людиною, яка вже готує для уродженців знаку незабутній сюрприз.

Рак

Для Раків початок липня стане свого роду зоряним часом. Якимсь чарівним чином їм буде вдаватися все, за що б не взялися. На роботі вони раптом стануть лідерами думок та найкращими працівниками, що одразу ж відобразиться на доходах Раків. А от в особистому житті на представників знаку чекає без сумніву ключова подія. Самотні Раки шалено закохаються і в лічені місяці укладуть шлюб.