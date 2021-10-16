Над ким збираються хмари, а кому не слід приймати серйозних рішень: гороскоп з 18 по 24 жовтня

Загальний фон майбутнього тижня швидше позитивний. Він хороший для того, щоб проговорити важливі моменти в особистих відносинах і, можливо, вивести їх на новий рівень. Тиждень в принципі хороший для переговорів.





Також в нас буде присутній оптимізм, прагнення до нових вершин, висока працездатність. Однак часом можливі і завищені амбіції, і сильні спалахи агресії.

Який наступний тиждень буде для кожного з знаків зодіаку, зараз все дізнаєтесь.

Овен – гороскоп на тиждень

Овнам майбутній тиждень обіцяє удачу в романтичній сфері. Особливий стан м’якості, гармонії, краси допомагатиме вам насолоджуватися життям і милуватися навколишніми. Однак, як тільки справа доходить до розмов – можливо взаємне нерозуміння, помилки в мові, неправильно поняті слова.

Телець – гороскоп на тиждень

Тельцям на майбутньому тижні буде складно співналаштувати почуття і мову, емоції і думки. То одне, то інше буде брати верх, а золота середина буде вислизати. В іншому тиждень для вас пройде досить спокійно.

Близнюки – гороскоп на тиждень

Близнюкам на майбутньому тижні найкраще направити свої зусилля на розумову активність, переговори, вирішення проблем і осмислення нових ідей. Для романтичної сфери тиждень несприятливий – можливі незадоволеність, перепади настрою, конфлікти в особистому житті.

Рак – гороскоп на тиждень

Раки на майбутньому тижні можуть бути схильні до дрібним прикрих неприємностей: запізнення, забудькуватість, помилки в переговорах і документах. Через ці помилки все може йти не так як очікувалося, можливі збої в планах і розкладах.

Лев – гороскоп на тиждень

Для Левів тиждень дуже сприятливий. Розквіт любові, радість життя, насолоди і задоволення – все це складе незабутній приємний фон тижня. Також він хороший для переговорів, бесід з коханими і просто з’ясування всіх хвилюючих моментів за допомогою письмової та усної мови.

Діва – гороскоп на тиждень

У Дів в особистому житті збираються хмари. Незадоволеність і дратівливість можуть бути сильніше, ніж звичайно. Можливі перепади настрою і навіть примхливість. А також бажання звинуватити у всьому оточуючих.

Терези – гороскоп на тиждень

Для Терезів триває інтенсивний період. Багато енергії, розумова активність і бажання проявити себе будуть штовхати на вчинки і важливі рішення. Разом з тим в вас проявиться особлива м’якість, грація і краса, які допоможуть згладити багато ситуацій.

Скорпіон – гороскоп на тиждень

У Скорпіонів може бути досить сильне бажання змінити своє життя, позбутися від непотрібного і обридлого, почати все з чистого аркуша. Небажано рубати з плеча, проте ретельно зважити і обдумати всі подібні думки варто.

Стрілець – гороскоп на тиждень

Для Стрільців тиждень позитивний. Розквіт любові, позитивні емоції, гармонія у відносинах з оточуючими – все буде прикрашати ваше життя на майбутньому тижні. Плюс до цього, вам буде легко спілкуватися і знаходити з оточуючими спільну мову, спільні інтереси і грунт для взаємовигідного співробітництва.

Козеріг – гороскоп на тиждень

Для Козерогів період складний, але рівень напруги вже йде на спад. На майбутньому тижні можливі прикрі помилки, непорозуміння. Уникайте підписання важливих документів, закріплення серйозних домовленостей – так як буде складно врахувати всі нюанси.

Водолій – гороскоп на тиждень

Для Водоліїв тиждень просто чудовий. Він особливо хороший для особистої сфери – вам будуть легко вдаватися знайомства, легке, невимушене, приємне спілкування і розвиток романтичних відносин. Тиждень також хороший для розумової активності та інтелектуальної роботи. Приділіть увагу і цій сфері.

Риби – гороскоп на тиждень

Риб чекає непростий тиждень в плані почуттів. Можливі перепади настрою, конфлікти з оточуючими на грунті незадоволених емоцій. Можуть навіть приходити думки, що не все склалося в особистому житті, як хотілося. Пам’ятайте, що це явище тимчасове і цей період не такий тривалий.