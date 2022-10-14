Українці можуть залишитись без улюбленого хліба

Хліб та крупи входять в основний раціон українців. Подорожчання цих груп товарів завжди підіймає у населення хвилю тривоги й негативу. Через війну товари не лише дорожчають, а й взагалі можуть зникнути. До таких прогнозів не готовий ніхто, але вони цілком реальні.

У новому році з українських прилавків може зникнути житній хліб. Річ у тім, що від початку повномасштабної війни вартість хлібної продукції зросла на 20%, разом із тим вирощування жита та ячменю є не вигідним для аграріїв.

Виробництво зернових значно зросло у ціні. Зруйновані логістичні ланцюжки, окуповані території, подорожчання палива — всі ці фактори змушують відмовитись від виробництва деяких видів продукції на невідомий термін. Варто зазначити й той факт, що РФ вивезла з окупованих територій велику кількість зерна, тобто просто вкрала врожай.

Робити подальші прогнози надзвичайно складно. Все залежить від того, як події розгортатимуться на фронті. Чим швидше Україна переможе Росію та відновить свої кордони, тим швидше відновиться сільськогосподарське виробництво у повному обсязі.

Тому у 2023 році з прилавків магазинів та супермаркетів можуть зникнути такі продукти українського виробництва:

ячна крупа;

перлова крупа;

чорний хліб;

житній хліб та житнє борошно.

Також ситуацію ускладнює ще й те, що сьогодні дуже складно продати вже зібраний врожай за реальною ринковою ціною. Ситуація дійсно тяжка, її потрібно прийняти. Можливо, уряд зможе вжити заходи, які зможуть розв’язати проблему.

Дефіцит продукції можна замінити імпортними поставками, але такі продукти будуть коштувати значно дорожче, ніж українські. Також житній хліб можуть невеликими партіями випікати «крафтові» пекарні, але це не задовольнить попит на 100%. Про це заявив Дмитро Скорняков, гендиректор HarvEаst.