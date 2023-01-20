Українські переселенці отримають по 18 тис. грн: хто має право на виплати

Українські біженці, які зараз проживають у Польщі, можуть отримати 18 тис. грн благодійної допомоги. Для цього їм потрібно зареєструватися як кандидати на виплати та відповідати певним обов’язковим критеріям.

Про появу нового виду виплат для українців повідомила Fundacja Ukraina та організація Mercy Corps, які фінансують даний проект. Згідно з наданою ними інформацією зареєструватися на отримання грошової допомоги українці можуть до 20 січня. Ті біженці, яким призначать виплати, будуть отримувати по 710 злотих (близько 6 тис. грн) протягом 3 місяців. Тобто загальна сума допомоги складе 2130 злотих (майже 18 тис грн).

Претендентами на отримання допомоги можуть стати біженці з України, які проживають у Нижньосілезькому воєводстві і не отримували раніше грошових виплат від будь-яких інших благодійних міжнародних організацій (Червоного Хреста, ООН тощо). Крім того українці, які подають заявку на цей вид виплат, повинні відповідати низці критеріїв.

На допомогу в розмірі 18 тис. грн мають право:

вагітні жінки;

матері з грудними дітьми (до 1 року);

багатодітні матері з 3 та більше дітьми, що приїхали до Польщі без чоловіка;

інваліди І та ІІ груп;

люди похилого віку (старше 60 років).

Подати заявку на отримання допомоги українці можуть заповнивши онлайн-анкету. Натомість біженцям, яким таки призначать виплати, доведеться двічі приїхати до міста Вроцлав. Перший раз для того, щоб подати документи, а вдруге – для отримання карти, на яку будуть перераховувати кошти.

Нагадаємо, що українці, які отримують допомогу від польського ZUS (органу соціального страхування), повинні відмовитися від виплат у випадку повернення додому чи переїзду в іншу країну. Інакше їм доведеться повернути кошти, які були отримані після від’їзду з Польщі. Зокрема все частішими стають випадки, коли українцям приходять листи від ZUS із такою вимогою.