АТБ анонсував спеціальні ціни для клієнтів ОщадБанку

В супермаркетах АТБ почали діяти спеціальні ціни для власників карток ОщадБанку. Знижки на продукти харчування становлять до 45%. Зменшені ціни діють три дні на тиждень: в п’ятницю, суботу та неділю. Слід уточнити, що акція не є постійною, а триватиме лише з 26 травня до кінця поточного року. Крім карток Ощаду, на знижки можуть претендувати клієнти наступних банків:
- Райф,
- Укргазбанк,
- А-Банк
Для того, щоб купувати за меншими цінами, потрібно спочатку оформити спеціальну карту АТБ
Цього тижня, клієнти Ощаду можуть купити в АТБ дешевше такі продукти:
- Морозиво Стоп-наркотик (знижка -45%)
- Кава “Carte Noir” (знижка -41%)
- Шоколад Millenium (знижка -38%)
- Кефір “Галичина” (знижка -30%)
- Томатна паста “Господарочка” (знижка -40%)
- інші товари.
Слід уточнити, що акційні ціни діють лише магазинах і не працють при замовленні через інтернет.
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