АТБ анонсував спеціальні ціни для клієнтів ОщадБанку

В супермаркетах АТБ почали діяти спеціальні ціни для власників карток ОщадБанку. Знижки на продукти харчування становлять до 45%. Зменшені ціни діють три дні на тиждень: в п’ятницю, суботу та неділю. Слід уточнити, що акція не є постійною, а триватиме лише з 26 травня до кінця поточного року. Крім карток Ощаду, на знижки можуть претендувати клієнти наступних банків:

Райф,

Укргазбанк,

А-Банк

Для того, щоб купувати за меншими цінами, потрібно спочатку оформити спеціальну карту АТБ

Цього тижня, клієнти Ощаду можуть купити в АТБ дешевше такі продукти:

Морозиво Стоп-наркотик (знижка -45%)

Кава “Carte Noir” (знижка -41%)

Шоколад Millenium (знижка -38%)

Кефір “Галичина” (знижка -30%)

Томатна паста “Господарочка” (знижка -40%)

інші товари.

Слід уточнити, що акційні ціни діють лише магазинах і не працють при замовленні через інтернет.