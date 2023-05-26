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АТБ анонсував спеціальні ціни для клієнтів ОщадБанку

26.05.2023
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АТБ

В супермаркетах АТБ почали діяти спеціальні ціни для власників карток ОщадБанку. Знижки на продукти харчування становлять до 45%. Зменшені ціни діють три дні на тиждень: в п’ятницю, суботу та неділю. Слід уточнити, що акція не є постійною, а триватиме лише з 26 травня до кінця поточного року. Крім карток Ощаду, на знижки можуть претендувати клієнти наступних банків:

  • Райф,
  • Укргазбанк,
  • А-Банк

Для того, щоб купувати за меншими цінами, потрібно спочатку оформити спеціальну карту АТБ

Цього тижня, клієнти Ощаду можуть купити в АТБ дешевше такі продукти:

  • Морозиво Стоп-наркотик (знижка -45%)
  • Кава “Carte Noir” (знижка -41%)
  • Шоколад Millenium (знижка -38%)
  • Кефір “Галичина” (знижка -30%)
  • Томатна паста “Господарочка” (знижка -40%)
  • інші товари.

Слід уточнити, що акційні ціни діють лише магазинах і не працють при замовленні через інтернет.

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26.05.2023
Менше хвилини
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