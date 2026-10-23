Чи відмовиться Україна від гривні після вступу до ЄС: у Нацбанку пояснили, коли можливий перехід на євро

Україна не перейде на євро одразу після вступу до Євросоюзу. У Національному банку пояснили, які умови потрібно виконати та чому цей процес може тривати роками.

Вступ України до Європейського Союзу не означатиме автоматичної відмови від гривні. Хоча країни ЄС, за окремими винятками, зобов’язані в перспективі запровадити спільну європейську валюту, для цього необхідно виконати низку економічних вимог.

Перший заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук пояснював, що запровадження євро потребуватиме узгодження з європейськими інституціями та зближення економічних показників України зі стандартами ЄС.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Йдеться, зокрема, про стабільність цін, державних фінансів, валютного курсу та інших макроекономічних показників.

За оцінкою представника НБУ, швидкого переходу очікувати не варто. Процес буде тривалим і не завершиться до 2030 року. При цьому конкретної дати заміни гривні на євро наразі немає.

Чому Україна не поспішає відмовлятися від гривні

У Національному банку звертають увагу на досвід країн Центральної та Східної Європи, які вже вступили до ЄС, але продовжують користуватися власними валютами.

Представник НБУ Володимир Лепушинський зазначав, що оцінювати всі ризики приєднання України до єврозони поки зарано. Насамперед країна має стати повноправним членом Європейського Союзу.

Володимир Лепушинський

Одним із головних аргументів на користь збереження національної валюти є можливість проводити самостійну монетарну політику.

Поки Україна використовує гривню, Національний банк може впливати на інфляцію та економічну ситуацію за допомогою облікової ставки, валютних інтервенцій та інших інструментів.

Після переходу на євро основні рішення щодо грошово-кредитної політики ухвалюватимуться на рівні Європейського центрального банку з урахуванням ситуації в усій єврозоні.

Це може створювати труднощі, якщо економічні проблеми України суттєво відрізнятимуться від викликів інших європейських держав.

На думку представників НБУ, для країн, які вже мають тісні торговельні зв’язки з єврозоною, додаткові переваги від запровадження спільної валюти можуть бути обмеженими, тоді як ризики втрати самостійної монетарної політики залишаються значними.

Таким чином, навіть після вступу України до ЄС гривня ще певний час залишатиметься національною валютою. Її заміна на євро залежатиме від готовності української економіки та виконання необхідних європейських критеріїв.