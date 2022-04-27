В Україні запрацювали нові валютні обмеження: що заборонено

Національний банк України ввів чергові обмеження на операції з валютою. Нова постанова ругулятора не лише встановила жорсткий ліміт на валютні операції, але фактично зупинила діяльність українців на фондовому та крипторинку. Тож боротьба з виводом капіталу за кордон вже ледь не позбавила прибутку українців, що заробляють граючи на біржі.





У сумнозвісній постанові №78 від 20 квітня регулятор обмежив суму для здійснення квазі-кеш операцій 100 тис. грн на місяць. Таким чином, придбати акції, криптовалюту чи поповнити свій форекс-рахунок власник картки може протягом місяця лише на 3,4 тис. дол.

Причому для здійснення міжнародної валютної операції користувач повинен мати на рахунку власну валюту, адже автоматичне конвертування Нацбанк також заборонив.

Встановлення таких жорстких обмежень Національним банком на думку фінансових експертів має на меті знизити інтерес українців до іноземної валюти. Та частина громадян, що знаються на крипті чи торгують акціями на форекс-ринку, вважають таку політику регулятора занадто жорсткою.

Квазі-кеш для багатьох українців основне джерело заробітку. А тепер гравці ринку, які раніше стабільно проводили операції на 50-100 тис. дол. за місяць, змушені обмежуватися лише 3,4 тис. дол.

Варто зазначити, що мотиви НБУ цілком зрозумілі. Придбання цінних паперів та крипти – це ще й чудовий спосіб виведення валюти за кордон. А в Умовах війни регулятор не може допустити, щоб рахунки українців у вітчизняних банках обміліли.

Як зазначив Кирило Хом’яков, менеджер крибтобіржі Binance в Україні, попит на віртуальну валюту з початку війни суттєво підвищився. Та й на ринку Forex до введення жорстких обмежень українці активно перепродавали цінні папери. Тож у Національному банку зрозуміли, куди втікають гроші і вирішили «закрити шлюзи», поки ще не стало надто пізно.