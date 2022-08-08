На трьох знаків зодіаку чекає напружений тиждень: їхні стосунки опиняться під загрозою

Поточний тиждень для деяких знаків зодіаку стане випробуванням на витривалість. В період з 8 до 14 серпня їхні стосунки опиняться у смертельній небезпеці. Найбільші проблеми в особистому житті чекають на Овенів, Скорпіонів та Риб. Конфлікти із другою половинкою можуть закінчитися навіть розривом відносин.





Овен

Представникам цього знаку астрологи радять стримувати свої емоції. Особливо ця порада актуальна для Овенів, чиї стосунки лише зароджуються. Вони можуть налякати партнера своїми сильними почуттями та натиском. Замість спішити з розвитком відносин, варто довіритися долі та просто насолоджуватися моментом. Для Овенів, які в стосунках вже давно, існує загроза непорозуміння та сварки з коханою людиною. Щоб уникнути такого розвитку подій, їм потрібно частіше прислуховуватися до партнера та дбати про взаєморозуміння у парі. Інакше дрібні конфлікти швидко приведуть до розриву.

Скорпіон

Коли Скорпіони не в настрої, можуть будь-яке дрібне непорозуміння перетворити у грандіозний скандал. Під час цієї сварки обидва партнера зазвичай нагадують одне одному про старі образи, після чого примирення стає ще складнішим. Саме за таким сценарієм складатиметься особисте життя Стрільців цього тижня. Щоб врятувати свої стосунки від краху, представникам знаку радять будь-що тримати себе в руках. Навіть якщо дуже хочеться вдарити партнера по найболючішому, краще прикусити язика та втримати образу в собі. А потім обдумати все що сталося і вирішити, як діяти далі.

Риби

Представникам цього знаку у найближчі кілька днів ніяк не уникнути «розбору польотів» із другою половинкою. У обох партнерів назбиралося чимало претензій одне до одного, які вже давно пора обговорити. Однак робити це краще на холодну голову та без зайвих емоцій. Гаряча суперечка може перерости у гучний скандал, а цього Риби не люблять понад усе. Загалом саме від них залежатиме, як закінчиться сварка. Тож уродженцям знаку доведеться докласти неабияких зусиль, щоб зберегти стосунки. Якщо ж вони впустять момент, відносинам настане кінець.