Откажется ли Украина от гривны после вступления в ЕС: в Нацбанке пояснили, когда возможен переход на евро

Украина не перейдет на евро сразу после вступления в Евросоюз. В Национальном банке объяснили, какие условия необходимо выполнить и почему этот процесс может затянуться на годы.

Вступление Украины в Европейский Союз не будет означать автоматического отказа от гривны. Хотя страны ЕС, за некоторыми исключениями, обязаны в перспективе ввести единую европейскую валюту, для этого необходимо выполнить ряд экономических требований.

Первый заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук пояснил, что введение евро потребует согласования с европейскими институтами и приведения экономических показателей Украины в соответствие со стандартами ЕС.

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Речь идет, в частности, о стабильности цен, государственных финансов, валютного курса и других макроэкономических показателей.

По оценке представителя НБУ, быстрого перехода ожидать не стоит. Процесс будет длительным и не завершится до 2030 года. При этом конкретной даты замены гривны на евро пока нет.

Почему Украина не спешит отказываться от гривны

В Национальном банке обращают внимание на опыт стран Центральной и Восточной Европы, которые уже вступили в ЕС, но продолжают использовать свои собственные валюты.

Представитель НБУ Владимир Лепушинский отметил, что пока рано оценивать все риски присоединения Украины к еврозоне. Прежде всего страна должна стать полноправным членом Европейского Союза.

Владимир Лепушинский

Одним из главных аргументов в пользу сохранения национальной валюты является возможность проводить самостоятельную денежно-кредитную политику.

Пока Украина использует гривну, Национальный банк может влиять на инфляцию и экономическую ситуацию с помощью учетной ставки, валютных интервенций и других инструментов.

После перехода на евро основные решения по денежно-кредитной политике будут приниматься на уровне Европейского центрального банка с учетом ситуации во всей еврозоне.

Это может создавать трудности, если экономические проблемы Украины будут существенно отличаться от проблем других европейских государств.

По мнению представителей НБУ, для стран, которые уже имеют тесные торговые связи с еврозоной, дополнительные преимущества от введения единой валюты могут быть ограниченными, тогда как риски потери самостоятельной денежно-кредитной политики остаются значительными.

Таким образом, даже после вступления Украины в ЕС гривна ещё некоторое время будет оставаться национальной валютой. Её замена на евро будет зависеть от готовности украинской экономики и выполнения необходимых европейских критериев.